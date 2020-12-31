Биткоин перевалил за $29 тысяч, но потом припал

Источник материала: Onliner

Прошедшей ночью курс биткоина превысил $29,2 тыс., поставив очередной исторический рекорд, однако затем опустился до уровня в $28,9—29 тыс. за единицу. В целом декабрь стал для популярной криптовалюты показательным: за месяц она прибавила 50%, показав самые высокие темпы с 2019 года.

В очередной раз сторонники биткоина указывают на слабость доллара и его склонность к инфляции, а его противники говорят о спекулятивной природе криптовалюты и непредсказуемости.

Также указывают на останавливающий фактор в виде регуляторной неопределенности. Во многих странах государственные финансовые институты не определились, как воспринимать криптовалюты, какие инструменты регуляции требуется внедрить.