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Биткоин перевалил за $29 тысяч, но потом припал

31.12.2020 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прошедшей ночью курс биткоина превысил $29,2 тыс., поставив очередной исторический рекорд, однако затем опустился до уровня в $28,9—29 тыс. за единицу. В целом декабрь стал для популярной криптовалюты показательным: за месяц она прибавила 50%, показав самые высокие темпы с 2019 года.

В очередной раз сторонники биткоина указывают на слабость доллара и его склонность к инфляции, а его противники говорят о спекулятивной природе криптовалюты и непредсказуемости.

Также указывают на останавливающий фактор в виде регуляторной неопределенности. Во многих странах государственные финансовые институты не определились, как воспринимать криптовалюты, какие инструменты регуляции требуется внедрить.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Прошедшей ночью курс биткоина превысил $29,2 тыс., поставив очередной исторический рекорд, однако затем опустился до уровня в $28,9—29 тыс. за единицу. В целом декабрь...
 
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