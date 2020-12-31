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Биткоин перевалил за $29 тысяч, но потом припал
Источник материала: Onliner
Прошедшей ночью курс биткоина
В очередной раз сторонники биткоина указывают на слабость доллара и его склонность к инфляции, а его противники говорят о спекулятивной природе криптовалюты и непредсказуемости.
Также указывают на останавливающий фактор в виде регуляторной неопределенности. Во многих странах государственные финансовые институты не определились, как воспринимать криптовалюты, какие инструменты регуляции требуется внедрить.
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Прошедшей ночью курс биткоина превысил $29,2 тыс., поставив очередной исторический рекорд, однако затем опустился до уровня в $28,9—29 тыс. за единицу. В целом декабрь...
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