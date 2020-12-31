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Один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Риге
Источник материала: ОНТ
В Риге (Латвия) в районе Агенскалнс в ночь на 31 декабря прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом
Уточняется, что взрыв произошел в трехэтажном здании, пострадали два верхних этажа и крыша. Пять человек были эвакуированы, один получил травмы.
Данных о возможных причинах инцидента не поступало.
Фото: Reuters
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В Риге (Латвия) в районе Агенскалнс в ночь на 31 декабря прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом информируют...
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