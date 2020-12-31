Один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Риге

Источник материала: ОНТ

В Риге (Латвия) в районе Агенскалнс в ночь на 31 декабря прогремел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на сообщение Государственной пожарно-спасательной службы Латвии.

Уточняется, что взрыв произошел в трехэтажном здании, пострадали два верхних этажа и крыша. Пять человек были эвакуированы, один получил травмы.

Данных о возможных причинах инцидента не поступало.

Фото: Reuters

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