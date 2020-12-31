Продолжается выдвижение кандидатов на участие в VI Всебелорусском народном собрании

Источник материала: ОНТ

Важный момент для будущего Беларуси. Во всех регионах страны проходит выдвижение кандидатов на VI Всебелорусское народное собрание. Уже в феврале 2700 человек будут обсуждать будущее страны, вопросы, которые волнуют каждого белоруса.

Важно затронуть все сферы жизни, поэтому на всенародный форум выбирают людей из самых разных структур – от руководителей и тружеников предприятий, деятелей науки и культуры до представителей работающей молодёжи. Выдвижение кандидатов активно идет по всей стране. В каждом районе к выбору подходят максимально ответственно и взвешено. Ну а те, кому предстоит представлять свой регион на Всебелорусском собрании, аккумулируют наиболее актуальные вопросы, поступающие от населения.

Вячеслав Асташевич, председатель Глусского районного совета депутатов, делегат VI Всебелорусского народного собрания: «Есть указ Президента по развитию юго-востока Могилёвской области. Мы хотим, чтобы этот указ в какой-то мере относился и к нам. Например, молодой человек приходит работать в сельскую местность, в хозяйство, заключается контракт на 5 лет, ему дают подъёмные 200-300 базовых. Мы хотим, чтобы этот опыт распространился и на нашу местность, чтобы молодёжь оставалась».

От каждого региона на Всебелорусское народное собрание отправятся около 300 человек, от Минска – не более 370. Участников объединяет одно – желание жить в стране, которую они каждый день своим трудом создают сами.

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