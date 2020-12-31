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В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов
Источник материала: ОНТ
Авиакомпаниями Японии были отменены как минимум 143 внутренних рейса. Причиной стали сильные снегопады, обрушившиеся на побережье Японского моря и север острова Хонсю. Об этом 31 декабря
Изменения в расписании в основном затронули маршруты между Токио, Осакой и префектурами на севере Японии. Также сообщается об ограничении скорости движения на нескольких линиях экспрессов «синкансэн» и перекрытии движения на отдельных магистралях, где выпал снег.
Из-за непогоды в префектуре Иватэ погиб один мужчина. Он не справился с управлением снегоуборочным трактором и съехал в реку.
Ожидается, что обильные осадки в Японии будут идти еще в течение нескольких дней.
Фото: TASS / Zuma
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Авиакомпаниями Японии были отменены как минимум 143 внутренних рейса. Причиной стали сильные снегопады, обрушившиеся на побережье Японского моря и север острова...
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