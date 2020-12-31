Беларусь готова к встрече Нового года

Источник материала: ОНТ

Атмосфера праздника ощущается во всем! Мир готовится проводить 2020-й и встретить новый 2021 год. Белорусские города сверкают огнями праздничной иллюминации и ждут гостей на улицах и площадях.

Конечно, самые яркие и зрелищные гуляния ожидаются в столице. Красочный фейерверк жителям и гостям Минска рекомендуют наблюдать с Октябрьской площади – здесь самый лучший ракурс. Огненное шоу стартует в половине второго ночи. Здесь же с полуночи начнётся «Зимний концерт» – масштабное светомузыкальное представление. До этого в 5 и 8 вечера на Площади Свободы представят театрализованную «Новогоднюю карусель». А у Дворца Спорта минчан уже днём будут ждать на праздничной ярмарке. Кроме того, представления и концерты пройдут в каждом районе столицы и на главных площадях других белорусских городов. Всё с соблюдением мер безопасности – дистанция и масочный режим рекомендуются и в новогоднюю ночь.

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