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Космонавты с борта МКС поздравили жителей Земли с Новым годом

31.12.2020 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Космонавты с борта МКС поздравили жителей Земли с Новым годом

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, находящиеся на борту Международной космической станции, записали для жителей Земли поздравление с наступающим Новым годом. Ролик был опубликован на YouTube-канале Roscosmos Media.

Космонавты призвали людей заботиться о здоровье, беречь себя и близких, держаться вместе и быть внимательными друг к другу.

Кудь-Сверчков также напомнил, что для МКС 2020 год стал юбилейным – первый международный экипаж прилетел на станцию ровно 20 лет назад.


Фото: Роскосмос

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Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, находящиеся на борту Международной космической станции, записали для жителей Земли поздравление с...
 
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