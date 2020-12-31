Космонавты с борта МКС поздравили жителей Земли с Новым годом

Источник материала: ОНТ

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, находящиеся на борту Международной космической станции, записали для жителей Земли поздравление с наступающим Новым годом. Ролик был опубликован на YouTube-канале Roscosmos Media.

Космонавты призвали людей заботиться о здоровье, беречь себя и близких, держаться вместе и быть внимательными друг к другу.

Кудь-Сверчков также напомнил, что для МКС 2020 год стал юбилейным – первый международный экипаж прилетел на станцию ровно 20 лет назад.



Фото: Роскосмос

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