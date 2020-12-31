ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бабарико поздравил белорусов из СИЗО КГБ

31.12.2020 09:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Бывший потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико передал новогоднее обращение.

Бабарико поздравил белорусов из СИЗО КГБ

Политик высказал благодарность соотечественникам за то, что «осветили этот год добротой и искренностью души, показали любовь ко всем людям, к своей стране, не побоявшись угроз, насилия и ненависти, которыми за это "вознаградила" система власти; пожертвовали своим благополучием, некоторые — личной свободой, и даже кровью и жизнью ради чувства собственного достоинства, уважения и свободы; преодолели ложь, ненависть и страх; пошли с цветами в руках и улыбками добра к закованным в броню и спрятавшимися под масками от страха и стыда вооруженным "охранителям порядка"; не остановились в своем желании говорить правду и поступать по совести; показали свое желание жить в стране, открытой для всех, а не окруженной "врагами" и отстранившейся от всего остального мира», цитирует его телеграм-канал.

«Вы — настоящая ценность и истинное лицо Беларуси и белорусов. Оставайтесь людьми, ищущими свет добра и любви, готовыми бороться за свое счастье, за будущее своих детей и внуков, за честь и достоинство человека, за право "людзьмi звацца"», — добавил Бабарик.

В поздравлении политик привел цитату из белорусскоязычной книги Владимира Короткевича  «Хрыстос прызямлiўся у Гароднi»:

«Вы ўсе маеце штосьцi адзiнае: нездатнасць да гвалту. А гэта заўсёды выклiкае некаторую безабароннасць перад гвалтам чужых. Як жа гэтым будуць яшчэ карыстацца ўсе, хто не лянуецца! Тыя, хто лiчыць нас прыгоннымi i нiколi нiкому не аддасць, але ж, не спытаўшы нашага жадання, iм належаць! Тыя, хто хавае свае твары под маскамi, тыя, хто робіць хлусню, нянавiсць i жах нормай жыцця, а таксама iншая навалач! Нiчога, галоўнае вытрымаць. Калi такiя, як вы, не спыняцца, прыйдзе час, калi больш за ўсё на свеце будзеце патрэбны менавiта вы. Чужога гвалту не будзе. I будуць страшэнна патрэбныя тыя, хто шмат выцярпеў, але нiколi без крайнiх абставiн, без смяротнай небяспекi не запэцкаў бессаромным гвалтам сваiх рук».

«В уходящем году вы показали всему миру, что белорусы — настоящие творцы чудес. Мы заслужили счастье и уважение! Пакуль будуць жывы такiя людзi як вы, будзе жыць наша краiна! Жыве Беларусь! С Новым счастливым годом и светлым Рождеством!», — заключил Бабарико.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико передал новогоднее обращение.
 
Новости дня
Новости разные
 
Honda прекратит поставки машин в Россию в 2022 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика