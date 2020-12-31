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В Беларуси в декабре на акциях протеста задержаны не менее 750 человек

31.12.2020 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти в декабре 2020 года продолжили «практику насильственных прекращений мирных демонстраций протеста и применения насилия в отношении их участников».

Об этом говорится в отчете правозащитного центра «Весна».

«Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца, составило не менее 750 человек», — говорится в отчете.

В декабре «суды» рассмотрели не менее 700 административных дел. В результате 200 человек были наказаны штрафами в сумме 5510 базовых величин, 481 человек 486 раз был приговорен к административным арестам на 6918 суток.

Количество уголовных, заведенных по фактам насилия и издевательств в отношении граждан по-прежнему равно нулю.

 
 
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Белорусские власти в декабре 2020 года продолжили «практику насильственных прекращений мирных демонстраций протеста и применения насилия в отношении их...
 
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