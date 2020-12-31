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Роналду назвал мечту в футболе

31.12.2020 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своей мечте в футболе. Его слова приводит Associated Press.





Роналду, которому в феврале исполняется 36, заявил, что не думает о скором завершении карьеры. «Надеюсь, что буду выступать еще долгие годы», — заметил он.

«Я выигрывал трофеи в каждом клубе, за который выступал. Но победа в чемпионате мира — мечта для меня», — отметил Роналду.

Роналду известен по выступлениям за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал». В его активе победа в Суперкубке Португалии, три титула чемпиона Англии, по два чемпионства в Испании и Италии. Также португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе английского клуба и четырежды, выступая за «королевский клуб».

В 2016 году Роналду завоевал золото на чемпионате Европы. На его счету 102 гола в составе сборной Португалии.
 
 
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Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своей мечте в футболе. Его слова приводит Associated Press.
 
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