Роналду назвал мечту в футболе

















Роналду, которому в феврале исполняется 36, заявил, что не думает о скором завершении карьеры. «Надеюсь, что буду выступать еще долгие годы», — заметил он.





«Я выигрывал трофеи в каждом клубе, за который выступал. Но победа в чемпионате мира — мечта для меня», — отметил Роналду.





Роналду известен по выступлениям за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал». В его активе победа в Суперкубке Португалии, три титула чемпиона Англии, по два чемпионства в Испании и Италии. Также португалец пять раз выигрывал Лигу чемпионов: один раз в составе английского клуба и четырежды, выступая за «королевский клуб».





В 2016 году Роналду завоевал золото на чемпионате Европы. На его счету 102 гола в составе сборной Португалии.



