Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Экипажи будут отрабатывать наиболее аварийноопасные участки автотрасс республики. Запланированы регулярные систематические мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением с испозьзованием автомобилей гражданской окраски, особенно в вечернее и ночное время», - сообщили в спецподразделении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С нового года «Стрела» будет отрабатывать трассы на автомобилях гражданской окраски Спецподразделение ДПС «Стрела» МВД поделилось своими планами.

Такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире. Сотрудники «Стрелы» ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и на оказание помощи участникам движения.Повышенное внимание инспекторы будут уделять профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД, таких как: превышение скоростных режимов, игнорирование правил обгона, нарушение правил перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов и перекрестков. В приоритете - выявление водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также бесправников.