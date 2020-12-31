ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С нового года «Стрела» будет отрабатывать трассы на автомобилях гражданской окраски

31.12.2020 10:15 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

С нового года «Стрела» будет отрабатывать трассы на автомобилях гражданской окраски
Иллюстративное фото
«Стрела» сообщила, что с начала нового года «с целью стабилизации дорожной ситуации активизирует рейдовую работу».

«Экипажи будут отрабатывать наиболее аварийноопасные участки автотрасс республики. Запланированы регулярные систематические мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением с испозьзованием автомобилей гражданской окраски, особенно в вечернее и ночное время», - сообщили в спецподразделении.


Такие меры хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы и сейчас будут применяться еще шире. Сотрудники «Стрелы» ориентированы как на обеспечение безопасности на дорогах, так и на оказание помощи участникам движения.

Повышенное внимание инспекторы будут уделять профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД, таких как: превышение скоростных режимов, игнорирование правил обгона, нарушение правил перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов и перекрестков. В приоритете - выявление водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также бесправников.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спецподразделение ДПС «Стрела» МВД поделилось своими планами.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси в декабре на акциях протеста задержаны не менее 750 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика