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Год Зубра

31.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Год Зубра

  • Андрей Санников
  • 31.12.2020, 9:38
  • 1,539
Год Зубра
фото: С.Плыткевич

С Новым годом, Беларусь!

Уходящий год был лучшим годом в жизни нашей Беларуси! В этом году мы убедились сами и убедили всех, что мы можем!

А в следующем году мы скажем, что смогли!

В уходящем году мы познакомились сами с собой.

Всяко бывало, ходили рядом, даже в лицо узнавали, а вот так, чтобы почувствовать себя родными – впервые.

Теперь каждый знает минимум пару десятков человек со своего двора, где-то сотню в районе и тысячи по всей стране. По закону касаний каждый знает каждого.

Вся нормальная Беларусь перезнакомилась.

И весь мир мы с собой познакомили.

Раньше ведь как было? Мы, мужчины, всегда твердо и гордо говорили, что наши женщины - самые красивые и самые лучшие. Возражений в этом мы не терпели, несмотря на всю свою толерантность.

Сейчас это признали все. Стоит назвать имена – Нина, Оля, Лена, - как со всего мира доносится: Багинская, Хижинкова, Левченко - это что, все ваши?

Конечно, наши. И спортсмены у нас лучше всех. Саша Герасименя, Егор Мещеряков, Надежда Остапчук, Саша Романовская. Они олимпийский огонь не из рук чиновников получали, а от тех самых олимпийцев, которые были героями, увенчанными лавровыми венками, а не званиями офицеров КГБ.

И врачи у нас лучшие, присягнувшие не диктатору, а давшие клятву Гиппократа, как Артем Сорокин, который не позволил оболгать убитого, сказав свои веские «ноль промилле».

Лучше наших пенсионеров вообще нет никого в мире. Пережившая холокост Лариса Соусь и неизменный участник протестов поэт Ян Гриб. Они изумительно красивы и спокойны, даже когда их арестовывают. За себя не переживаю, волнуются за своих близких и за страну.

А музыканты? Паша Аракелян, Илья Черепко-Самохвалов, TOR BAND … Их сотни, их хочется слушать бесконечно!

Художники, актеры, студенты…

И против всего этого великолепия, этой духовной и физической красоты кто-то осмеливается махать дубинками? Непостижимо.

Все те, кто отдает приказы о насилии против мирных граждан Беларуси и исполняет их, каждый, кто выносит незаконные приговоры по сфабрикованным делам, лжесвидетельствует - расписывается в том, что никакого отношения к нашей стране не имеет. Каждый взмах дубинкой – это заявление о выходе из белорусского гражданства. Скатертью дорожка.

Мы поднимем первый тост в Новый год за тех, кто по вине преступников сегодня находится за решеткой. Мы знаем все их имена и мы не забудем имена тех, кто их бросил в тюрьмы.

Мы вспомним в Новый год имена всех тех, кто отдал жизнь за нашу Беларусь, за нас. Мы живы, потому что они погибли, заслоняя нас, защищая Беларусь.

Уходящий год в мире стал годом Беларуси, а наступающий станет годом свободной Беларуси!

Для Беларуси следующий год – год Зубра, символа уверенной силы, свободы и достоинства.

С Новым годом, Беларусь!

Жыве вечна!

Андрей Санников, «Фейсбук»

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