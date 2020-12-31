Источник материала: Хартия'97

Ученые установили, от чего зависит уровень счастья 31.12.2020, 9:19

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У всех народов это понятие разное.

Ключ к счастью пытаются отыскать многие, однако на это может уйти вся жизнь. Согласно последним исследованиям, люди чаще всего характеризуют свое счастье как личный успех и независимость, пишет lenta.ua .

Ученые провели несколько опросов, которые помогли выяснить, от чего зависит представление о счастье, сообщает PLOS One. Ученые из Калифорнийского университета (США) заострили внимание на том, что в разных странах понятие счастья отличается. Они провели опрос, в котором участвовали люди из 63 государств, говорящих на 42 языках. Было установлено, что представители восточных культур видят счастье в коллективизме, гармонии с другими. Такие постулаты вытекают из их религиозного мировоззрения — буддизма, даосизма и конфуцианства.

А вот для западной культуры ближе позиция индивидуализма и самоуважения. Счастье в итоге оказывается результатом упорного и долгого труда. Авторы исследования отметили, что в понятие счастья различные культуры вкладывают разный смысл. Поэтому нужно вырабатывать более универсальную парадигму представлений о счастье.

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