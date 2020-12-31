ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые установили, от чего зависит уровень счастья

31.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые установили, от чего зависит уровень счастья

  • 31.12.2020, 9:19
  • 3,629
Ученые установили, от чего зависит уровень счастья
фото: Getty Images

У всех народов это понятие разное.

Ключ к счастью пытаются отыскать многие, однако на это может уйти вся жизнь. Согласно последним исследованиям, люди чаще всего характеризуют свое счастье как личный успех и независимость, пишет lenta.ua.

Ученые провели несколько опросов, которые помогли выяснить, от чего зависит представление о счастье, сообщает PLOS One. Ученые из Калифорнийского университета (США) заострили внимание на том, что в разных странах понятие счастья отличается. Они провели опрос, в котором участвовали люди из 63 государств, говорящих на 42 языках. Было установлено, что представители восточных культур видят счастье в коллективизме, гармонии с другими. Такие постулаты вытекают из их религиозного мировоззрения — буддизма, даосизма и конфуцианства.

А вот для западной культуры ближе позиция индивидуализма и самоуважения. Счастье в итоге оказывается результатом упорного и долгого труда. Авторы исследования отметили, что в понятие счастья различные культуры вкладывают разный смысл. Поэтому нужно вырабатывать более универсальную парадигму представлений о счастье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У всех народов это понятие разное.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стась Карпаў: «Пратэст сам па сабе быў не для вывешвання БЧБ, мітынгі былі не для мітынгаў»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика