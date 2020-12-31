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Военные Деды Морозы заступили на боевое дежурство в Беларуси – видео

31.12.2020 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В Минобороны отметили, что утро в белорусской армии обычно начинается с построения.

"Каждое утро предновогодней недели – с построения военных Дедов Морозов", – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что провожая непростой 2020-й год, Минобороны желает всем белорусам мира: в душе, в семье и вокруг.

 
 
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Министерство обороны Беларуси креативно поздравило граждан республики с Новым годом. Смотрите на видео, какой ролик записали в военном ведомстве.
 
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