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Военные Деды Морозы заступили на боевое дежурство в Беларуси – видео
31.12.2020 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В Минобороны отметили, что утро в белорусской армии обычно начинается с построения.
"Каждое утро предновогодней недели – с построения военных Дедов Морозов", – сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что провожая непростой 2020-й год, Минобороны желает всем белорусам мира: в душе, в семье и вокруг.
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