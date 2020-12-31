Военные Деды Морозы заступили на боевое дежурство в Беларуси – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Минобороны отметили, что утро в белорусской армии обычно начинается с построения.

"Каждое утро предновогодней недели – с построения военных Дедов Морозов", – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что провожая непростой 2020-й год, Минобороны желает всем белорусам мира: в душе, в семье и вокруг.