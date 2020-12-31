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Богослов дал совет, как встретить Новый год тем, кто соблюдает пост

31.12.2020 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Богослов дал совет, как встретить Новый год и не нарушить православный пост

Как известно, празднование Нового года приходится на последнюю неделю рождественского поста у православных христиан, католикам в этом плане повезло больше ― их пост завершился 25 декабря с наступлением католического Рождества. Хотя и православным не стоит в праздник сосредотачиваться только на запретах, советует российский богослов, почетный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов. 

© Pixabay
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"Преподобный Иоанн Лествичник свое 14-е Слово назвал так: "О любезном для всех и лукавом владыке — чреве". Вся суть в этом: все едят мясо, а я не могу. В конце концов, чтобы не огорчать тех, кто тебя пригласил, съешь. Но не объешься только. Воздержись хоть немножко, но не огорчай", — говорит Осипов.

По словам богослова, каждому верующему стоит поступать по степени его понимания. "Нельзя, как говорят, на жеребеночка класть груз взрослой лошади, так и здесь", советует Осипов.

"Для большинства, я думаю, пусть встретят Новый год. И в отношении поста – кто-то более сильный и крепкий, пожалуйста. Можно же в домашних условиях часов в 11 почитать вечернюю молитву. Мы же перед каждым серьезным дело и событием как-то особым образом готовимся, стараемся встретить это событие. И здесь то же самое, это же Новый год. Здесь надо и помолиться вечером, в 12 пожалуйста ― открой шампанское. Кому хочется ночью есть ― ну поешь, хотя в 12 ночи есть – я даже представить не могу. Если только бутерброды, фрукты, конфетки", ― рассуждает богослов.

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Как совместить Рождественский пост и новогодние гуляния, как поститься в праздники и что можно себе позволить из еды и питья в новогоднюю ночь?
 
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