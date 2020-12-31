Лукашенко в канун Нового года посетит РНПЦ детской онкологии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко последний день в году посетит в РНПЦ детской онкологии, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.

"Там сейчас, кстати, тоже есть "красная зона". Как думаете, она будет на маршруте", – говорится в записи.

Это уже не первое медицинское учреждение, где лечат "ковидных" больных, которое посещает глава государства. Каждый раз он приходит в "красную зону" и общается с пациентами.

Как сообщили Sputnik в Минздраве, центр был открыт в октябре 1997 года. "Здесь находятся детки в возрасте до 18 лет со всех регионов нашей страны с онкологическими, гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, а также молодые взрослые до 30 лет с некоторыми злокачественными новообразованиями, получают здесь помощь", – рассказали в Минздраве.

По словам медиков, в центре есть научный и клинический отделы. В составе научного работают лаборатории клинических, молекулярно-генетических, иммунологических исследований, генетических биотехнологий, клеточных биотехнологий и цитотерапии.

"Клинический отдел центра включает стационар на 198 коек, из них 180 коек онкологического профиля и 18 коек реанимационного профиля, и консультативно-поликлиническое отделение", – сообщили в министерстве.