Меркель больше не собирается избираться канцлером

Источник материала: Onliner

Ангела Меркель выступила, похоже, с последним своим новогодним обращением к гражданам в должности канцлера ФРГ — так она определила его сама. Опасений в том, что без нее страну растащат, не высказала. Но отметила, что никогда уходящий год не воспринимался настолько тяжелым — и никогда в новый не смотрели с такой надеждой, передает Reuters.

В сентябре 2021 года пройдут выборы в бундестаг. Меркель по этому поводу заявила: «Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью. Я думаю, я не преувеличу, если скажу: никогда за последние 15 лет мы не воспринимали уходящий год таким тяжелым и никогда вопреки всем тревогам и некоторому скепсису мы не смотрели с такой надеждой в новый год».

Технически есть шанс, что она сможет обратиться к гражданам еще раз в 2021 году — если новый канцлер не успеет формально вступить в должность.

В остальном последнее (вероятно) обращение Меркель посвятила в основном теме пандемии: «2020-й — это нечто, что настигло нас и чего не ожидал весь мир. Неизвестный до этого мир проник в наши тела и наши жизни. Он настигал нас в том, что нам наиболее присуще как людям: в тесных контактах, при объятиях, в беседах, на праздниках. Вирус сделал обычное поведение рискованным, а совсем непривычные меры защиты — нормальными».