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Частникам грозили ликвидацией, если к концу года не создадут профсоюз. Что по факту
Источник материала: Tut.by
В первой половине ноября Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы в частных компаниях. Тем, кто не сделает, пригрозил ликвидацией. «Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы», — заявил Лукашенко главе Федерации профсоюзов Михаилу Орде. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в федерации и у частников, как обстоят дела с созданием профсоюзов и столкнулась ли какая-либо компания с угрозой ликвидации из-за несоздания «ячейки».
Что говорил Лукашенко про профсоюзы в частных компаниях
В частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации,
Это не первый раз, когда Лукашенко требует создать профсоюзы в частных компаниях. В конце февраля этого года он выступил с такой инициативой на VIII съезде Федерации профсоюзов. Тогда Лукашенко заявил, что «если бизнес не понимает, то будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций».
Напомним, Александр Лукашенко еще в 2015 году
А что по факту к концу года?
Нам удалось пообщаться с несколькими десятками частных компаний, большинство из них не намерено создавать профсоюзы. На некоторых из них рассказали, что к ним обращались из отраслевых профсоюзов (как по телефону и через письма, так и приходили лично) с предложением создать «ячейку», но никто из руководства и работников не захотел. Причем речь о компаниях, в которых работает как несколько десятков человек, так и несколько сотен.
«Являюсь учредителем и директором организации со штатом до 20 человек. Профсоюз не создал, так как не увидел ни одного документа, обязывающего на исполнение сего действия. А если бы увидел, то все ровно бы не создал. Потому-что не хочу», — рассказали в одной из частных компаний.
«Работаю в частной фирме. Разговор о профсоюзах был затронут лишь однажды, к нам должен прийти представитель профсоюза Белпрофмаш, агитировать. Пока дальше разговора дело не пошло, представителя никто не видел. Так как фирма частная, я предложил рассмотреть вариант независимого профсоюза и передал их контакты владельцу фирмы. В итоге никакого профсоюза нет, фирма работает как и работала», — сообщил работник еще одной компании.
При этом некоторые частники все же создали профсоюз после ноябрьского заявления Лукашенко. В отдельных случаях — формально, с минимальным числом работников в профсоюзе. «У нас предприятие частное на 400 человек. Подали документы на создание „ячейки“ из 5 человек. На предприятии об этом не объявляли и не собираемся. Просто тихо сделали. Актив — лояльные предприятию люди», — рассказали в одной из частных компаний, которая занята производством. Причем профсоюз решили создать «после настойчивых просьб представителей профсоюза». «Причем сами „деятели“ не захотели приезжать на предприятие и толкать речи. Прямо заявили, что это пустое дело», — сказал представитель компании.
Напомним, на следующий день после заявлений Лукашенко некоторые частные компании
Мы попытались узнать в Федерации профсоюзов, как обстоят дела с созданием профсоюзов в частных компаниях. Среди прочего спрашивали, сколько частных компаний создало профсоюзы после 10 ноября, сколько заявок подано за это время, в каких сферах активнее всего компании. А любой ли профсоюз можно создать, в том числе и независимый? Частные компании, которые не создадут к концу этого года профсоюзы, действительно могут быть ликвидированы?
Контролирует ли какой-либо из госорганов выполнение требования по созданию профсоюзов во всех частных компаниях до конца года? А Александр Лукашенко держит ли на контроле этот вопрос? Да и в целом организация профсоюзов в частных компаниях носит обязательный характер или добровольный?
В Федерации профсоюзов на эти вопросы заявили, что «постоянно проводят работу по созданию профсоюзов на предприятиях», в том числе на частных, статистику по числу членов профсоюзов, которые входят в федерацию, смогут предоставить уже в следующем году. А в целом сказать что-либо новое
К слову, о случаях ликвидации частных компаний из-за несоздания профсоюза к концу года неизвестно.
А что по закону?
В Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации (в феврале Лукашенко говорил, что его могут ввести, но это не было сделано). К тому же профсоюз — это добровольная общественная организация, и если кого-либо из работников заставляют вступить в него (как на государственном, так и на частном предприятии), то это является нарушением трудового законодательства.
Если наниматель вынуждает вступить в профсоюз, то об этом можно сообщить в департамент госинспекции труда при Минтруда. О подобных случаях также можно рассказать СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме.
При этом не исключено, что в Беларуси подготовят изменения по профсоюзам. О подобных планах некоторым частным компаниям, с представителями которых нам удалось пообщаться, рассказали члены отраслевых профсоюзов.
Что вообще в этом году происходит с профсоюзами
После выборов на крупных госпредприятиях из официальных профсоюзов
При этом на некоторых крупных предприятиях пытались вносить изменения в коллективный договор и прописать, что на определенные «плюшки» могут претендовать только те работники, которые состоят в официальном профсоюзе. Те, кто в независимых или и вовсе вне профсоюзов, — нет. Так хотели поступить, к примеру, на БМЗ,
А на некоторых крупных предприятиях, к примеру, на «Нафтане», из колдоговора
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FINANCE.TUT.BY поинтересовался в федерации и у частников, как обстоят дела с созданием профсоюзов и столкнулась ли какая-либо компания с угрозой ликвидации из-за...
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