Частникам грозили ликвидацией, если к концу года не создадут профсоюз. Что по факту

Источник материала: Tut.by

В первой половине ноября Александр Лукашенко потребовал создать профсоюзы в частных компаниях. Тем, кто не сделает, пригрозил ликвидацией. «Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, то эти частные предприятия будут ликвидированы», — заявил Лукашенко главе Федерации профсоюзов Михаилу Орде. FINANCE.TUT.BY поинтересовался в федерации и у частников, как обстоят дела с созданием профсоюзов и столкнулась ли какая-либо компания с угрозой ликвидации из-за несоздания «ячейки».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что говорил Лукашенко про профсоюзы в частных компаниях

В частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации, заявил Александр Лукашенко 10 ноября на встрече с главой Федерации профсоюзов Михаилом Ордой. При этом он пригрозил ликвидацией тем частным компаниям, которые не создадут профсоюзы. «Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране», — заявил Лукашенко.

Это не первый раз, когда Лукашенко требует создать профсоюзы в частных компаниях. В конце февраля этого года он выступил с такой инициативой на VIII съезде Федерации профсоюзов. Тогда Лукашенко заявил, что «если бизнес не понимает, то будет разработан указ о создании на частных предприятиях первичных профсоюзных организаций».

Напомним, Александр Лукашенко еще в 2015 году потребовал создать профсоюзы на предприятиях всех форм собственности. Такое поручение он дал правительству во время выступления на VII съезде Федерации профсоюзов.

А что по факту к концу года?

Нам удалось пообщаться с несколькими десятками частных компаний, большинство из них не намерено создавать профсоюзы. На некоторых из них рассказали, что к ним обращались из отраслевых профсоюзов (как по телефону и через письма, так и приходили лично) с предложением создать «ячейку», но никто из руководства и работников не захотел. Причем речь о компаниях, в которых работает как несколько десятков человек, так и несколько сотен.

«Являюсь учредителем и директором организации со штатом до 20 человек. Профсоюз не создал, так как не увидел ни одного документа, обязывающего на исполнение сего действия. А если бы увидел, то все ровно бы не создал. Потому-что не хочу», — рассказали в одной из частных компаний.

«Работаю в частной фирме. Разговор о профсоюзах был затронут лишь однажды, к нам должен прийти представитель профсоюза Белпрофмаш, агитировать. Пока дальше разговора дело не пошло, представителя никто не видел. Так как фирма частная, я предложил рассмотреть вариант независимого профсоюза и передал их контакты владельцу фирмы. В итоге никакого профсоюза нет, фирма работает как и работала», — сообщил работник еще одной компании.

При этом некоторые частники все же создали профсоюз после ноябрьского заявления Лукашенко. В отдельных случаях — формально, с минимальным числом работников в профсоюзе. «У нас предприятие частное на 400 человек. Подали документы на создание „ячейки“ из 5 человек. На предприятии об этом не объявляли и не собираемся. Просто тихо сделали. Актив — лояльные предприятию люди», — рассказали в одной из частных компаний, которая занята производством. Причем профсоюз решили создать «после настойчивых просьб представителей профсоюза». «Причем сами „деятели“ не захотели приезжать на предприятие и толкать речи. Прямо заявили, что это пустое дело», — сказал представитель компании.

Напомним, на следующий день после заявлений Лукашенко некоторые частные компании начали получать письма от профсоюзных комитетов. К примеру, одному из частных торговых предприятий в Минске пришло письмо от минской городской организации Белорусского профессионального союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства. В нем говорится, что организация «проводит работу по созданию условий для реализации права граждан на объединение в профессиональные союзы». Руководство компании просят в письме сообщить дату и время «для совместного обсуждения действий по данному вопросу».





Мы попытались узнать в Федерации профсоюзов, как обстоят дела с созданием профсоюзов в частных компаниях. Среди прочего спрашивали, сколько частных компаний создало профсоюзы после 10 ноября, сколько заявок подано за это время, в каких сферах активнее всего компании. А любой ли профсоюз можно создать, в том числе и независимый? Частные компании, которые не создадут к концу этого года профсоюзы, действительно могут быть ликвидированы?

Контролирует ли какой-либо из госорганов выполнение требования по созданию профсоюзов во всех частных компаниях до конца года? А Александр Лукашенко держит ли на контроле этот вопрос? Да и в целом организация профсоюзов в частных компаниях носит обязательный характер или добровольный?

В Федерации профсоюзов на эти вопросы заявили, что «постоянно проводят работу по созданию профсоюзов на предприятиях», в том числе на частных, статистику по числу членов профсоюзов, которые входят в федерацию, смогут предоставить уже в следующем году. А в целом сказать что-либо новое к предыдущему комментарию не могут. Если коротко, то ранее в Федерации профсоюзов заявляли, что «настаивают на том, что там, где есть трудовые отношения, должен быть и профсоюз».

К слову, о случаях ликвидации частных компаний из-за несоздания профсоюза к концу года неизвестно.

А что по закону?

В Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации (в феврале Лукашенко говорил, что его могут ввести, но это не было сделано). К тому же профсоюз — это добровольная общественная организация, и если кого-либо из работников заставляют вступить в него (как на государственном, так и на частном предприятии), то это является нарушением трудового законодательства.

Если наниматель вынуждает вступить в профсоюз, то об этом можно сообщить в департамент госинспекции труда при Минтруда. О подобных случаях также можно рассказать СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме.

При этом не исключено, что в Беларуси подготовят изменения по профсоюзам. О подобных планах некоторым частным компаниям, с представителями которых нам удалось пообщаться, рассказали члены отраслевых профсоюзов.

Что вообще в этом году происходит с профсоюзами

После выборов на крупных госпредприятиях из официальных профсоюзов выходят работники, некоторые из них переходят в независимые. А работники отдельных предприятий выступали за отставку не только Лукашенко, но и Орды, который был главой его инициативной группы (что вызывало недовольство тех, кто входит в официальный профсоюз). К примеру, на МТЗ в октябре сообщали , что с августа вышло чуть более 200 человек. «Такая же примерно обстановка у наших коллег на МАЗе, меньше немного на менее крупных предприятиях — до 100 доходит. Причины выхода работники указывают разные. Этот год, конечно, не похож на другие, он сложнее», — рассказывал председатель первичной профсоюзной организации МТЗ Станислав Шиманский изданию «Беларус-МТЗ Обозрение».

При этом на некоторых крупных предприятиях пытались вносить изменения в коллективный договор и прописать, что на определенные «плюшки» могут претендовать только те работники, которые состоят в официальном профсоюзе. Те, кто в независимых или и вовсе вне профсоюзов, — нет. Так хотели поступить, к примеру, на БМЗ, рассказывали ранее работники этого завода. На некоторых предприятиях подобные инициативы в итоге, по нашей информации, ввели.

А на некоторых крупных предприятиях, к примеру, на «Нафтане», из колдоговора убрали пункт о том, что работников не могут уволить по инициативе нанимателя без предварительного согласия профкомитета. Пока что это сделали на 6 месяцев. За этим последовали увольнения активных работников, в том числе Ольги Бритиковой. Тем временем работники «Нафтана» продолжают присоединяться к стачке.

Если вы располагаете информацией о том, какая ситуация с профсоюзами на государственных и частных предприятиях, то пишите нам на e-mail: bobkov@tutby.com, в телеграм @Bobkov_tut , в фейсбук .