Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта lisbonhistory.org

Новогодние празднества в разгаре. Сейчас — пик заказов на новогодние услуги и товары. Деды Морозы, Снегурочки, производства елочных игрушек — все они работают сейчас на максималках. Мы решили вспомнить, кто занимается этим бизнесом и как он устроен. Вот 5 вдохновляющих историй о тех, кто работает, чтобы мы отдыхали красиво и весело. И, конечно, среди них история одного из самых успешных мировых брендов — Санта-Клауса. Поехали!

Наша редакция верит не только в курсы валют, но и в… Санта-Клауса:) Потому что это — еще одна совершенно реальная вдохновляющая бизнес-история. Сегодня «Санта-Клаус» — самый успешный бренд, стоимость которого в десятки раз превышает стоимость Apple, Coca-Cola и Google. Она вообще бесконечна! Поэтому мы решили сделать видеоисторию Санты. Смотрите:)

В 2005 году Forbes признал Санта-Клауса богатейшим вымышленным персонажем, а консалтинговая компания BrandFinance даже уточнила сумму — $ 1,6 триллиона. Однако сейчас его имя убрали из списка только потому, что многие утверждали, будто Санта — настоящий.

С 2002 года любой желающий может написать Санте письмо и получить на него ответ. Эта услуга стоимостью $ 9,95 сделала основателя сервиса Байрона Риса миллионером. Об этих и других фактах из «жизни Санты» узнайте из нашего видео.

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Кто по профессии минские Деды Морозы в несезон и как они должны работать, чтобы не «спугнуть» маленьких клиентов? Про услугу по вызову Деда Мороза рассказывает руководитель проекта dedushka-moroz.by и «Парка активного отдыха 0.67» Владимир Стельмах.



Фото из личного архива

«Заказы начинаются уже с конца октября, а к первым числам декабря практически все вечернее время на 30 и 31 число было расписано. Для 70% клиентов важен именно красный костюм Деда Мороза, а не синий.

Непредсказуемые ситуации возникают редко: у нас проверенная схема работы. График планируем заранее, обзваниваем клиентов, чтобы подтвердить заказ. Дед Мороз должен работать так, чтобы ребенок не утратил веру в Дедушку, и день, когда тот приходит к нему в дом, стал для него волшебным».

Всего в этой компании 5 Дедушек Морозов и 2 Снегурочки. У всех высшее педагогическое образование — одна из Снегурочек раньше работала в школе и в детском лагере, Дедушки — учителями, аниматорами. В несезон Дедушки работают инструкторами по активному отдыху: проводят спортивные квесты, корпоративные мероприятия, детские дни рождения.

Подробности о том, как устроен бизнес — читайте в нашем материале .

Оксана Жданова из Санкт-Петербурга устроилась работать в банк, еще будучи студенткой университета. Тогда бизнесмены и директора компаний казались ей небожителями и олицетворением настоящего успеха. Девушка и не думала, что может сама начать свое дело… Пока ее не вдохновил муж. При его поддержке Оксана основала магазин и сервис аренды декорированных новогодних елок Elkinshop.



Оксана Жданова. Фото из личного архива

«Работа мужа по остеклению носила сезонный характер — традиционно зимой заказов намного меньше. Мы стали обсуждать, чем можно занять себя в этот „тихий период“, чтобы не ждать у моря погоды. Тогда моя свекровь к слову сказала: „Зимой все готовятся к Новому году и ставят елки — вот и займитесь делом“.

Думаю, она, скорее, подшучивала над нами — мол, молодежь ищет себе лишних забот. Наверное, эта фраза была к тому, чтобы мы ценили возможность отдохнуть и провести праздники с семьей. Но мы с мужем всерьез задумались: а что если действительно нам украшать елки и устанавливать их для клиентов? В торговых центрах, заведениях, домах… Компания может ежегодно менять оформление, но не тратиться на постоянное приобретение. Да и такой „перевод“ ресурсов — совсем не в тренде на разумное потребление и экологичность».

Теперь Оксана каждую зиму успевает нарядить по 80 праздничных деревьев для торговых центров, заведений и отелей. О том, как зарабатывать на праздничном настроении, она рассказала в материале .

Предприниматель Андрей Бегун променял телекоммуникационный бизнес на фабрику елочных игрушек «Грай». И с тех пор как ее открыл, он забыл, что такое посреди дня поиграть в теннис с друзьями. Бизнес оказался и сложным, и вдохновляющим.



Фото: Александр Глебов, probusiness.io

«В прошлом бизнесе все было просто: раздал задачи и свободен.

Я уже часа в четыре выезжал играть в теннис, по вечерам ужинал с друзьями, часто ездил за границу. А сейчас я работаю до 11 вечера без выходных. Но мне это нравится!

Я получаю удовольствие, когда вижу, как мои игрушки покупатели берут с полок. В прошлом бизнесе я не ощущал денег, которые ко мне приходили. Сейчас суммы гораздо меньше, но я чувствую каждый рубль», — делится Андрей. Как говорится, можно быть невыспавшимся и валиться с ног от усталости, но при этом ощущать себя абсолютно счастливым.

Как создаются шары на елку и другие украшения, сколько нужно вложить в их производство и почему вместе с деньгами надо запастись железными нервами — мы побывали на фабрике и в музее елочных игрушек и узнали ответы.

Самое интересное — смотрите в нашем видео:

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Остальные подробности — в материале по

Из-за отмены массовых мероприятий и других ограничений, связанных с пандемией COVID-19, компании — организаторы праздников оказались в сложной ситуации. Как перевести детский праздник в онлайн или отрепетировать спектакли, когда команду собрать невозможно? Руководитель творческой мастерской «Дрозды» Олеся Дроздова рассказала, как в ее компании нашли способы пережить непростой год и даже заработать.



Фото из личного архива

«Я уже точно не вспомню, какие вложения потребовались для запуска бизнеса. Но минимум, который необходим для старта в этой индустрии, — это костюмы. Чтобы сэкономить, многое я делала своими руками: что-то шила самостоятельно или покупала в секонд-хендах и потом дорабатывала под наши нужды.

Главная особенность праздничного бизнеса — ярко выраженная сезонность. Свадьбы в основном проводятся с мая по сентябрь. Случаются они, конечно, и в другие месяцы, но значительно реже. Новогодние представления и поздравления приходятся на декабрь и начало января. Все остальные направления нашего бизнеса: прокат костюмов, школа аниматоров, детские мероприятия — работают круглый год, но без ярко выраженных всплесков по месяцам». 50% дохода компании приносит организация новогодних мероприятий.

О том, как Олеся и ее супруг развивали свой проект на протяжении 13 лет — читайте по ссылке .

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