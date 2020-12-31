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Лукашенко посетит РНПЦ детской онкологии 31 декабря

31.12.2020 10:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко посетит 31 декабря Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщили в Минздраве.

Лукашенко посетит РНПЦ детской онкологии 31 декабря

С 1997 года специалисты Центра оказывают помощь несовершеннолетним пациентам с онкологическими, гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, а также молодым взрослым до 30 лет с некоторыми злокачественными новообразованиями.

На базе научного отдела работают лаборатории: клинических исследований, молекулярно-генетических исследований, иммунологических исследований, генетических биотехнологий, клеточных биотехнологий и цитотерапии. Клинический отдел включает стационар на 198 коек, из них 180 коек онкологического профиля и 18 коек реанимационного профиля, и консультативно-поликлиническое отделение.

 
 
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Александр Лукашенко посетит 31 декабря Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщили в Минздраве.
 
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