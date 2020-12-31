Белорусы за год не стали богаче — индекс новогоднего стола не изменился

Сегодня за среднюю зарплату в Беларуси можно накрыть 11 с половиной скромных новогодних столов — столько же, как и в прошлом году .





По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в ноябре составила 1300,5 рубля (в ноябре 2019-го — 1113,1 рубля).

Naviny.by подсчитали, сколько денег уйдет на простые новогодние блюда в небольших количествах и высчитали наш традиционный «индекс новогоднего стола». Для чистоты эксперимента меню с 2011 года остается неизменным. Закупались, как обычно, недорогими продуктами в сетевом магазине.

Мы «приготовили» традиционный салат «Оливье», на который среди прочего пошла одна банка горошка стоимостью 1,95 рубля (1,65 рубля в 2019-м и 1,39 рубля годом ранее). На селедку под шубой потребовалось 400 граммов сельди за 4,15 рубля (в прошлом было 3,39 рубля). Заправляли салаты майонезом.

Запекали один килограмм свинины по 16,25 рубля (13,79 рубля в прошлом году). На это блюдо пошло еще 300 г сыра, 200 г лука и пачка майонеза.

Курицу покупали охлажденную — 4,79 рубля за кг, брали два килограмма (прошлогодняя цена была чуть меньше — 4,45 рубля).

Впервые за несколько лет увеличилась цена на водку. В последние годы обычная минская «кристалловская» водка стоила 6,6 рубля, теперь — 6,83 рубля.

Зато отечественное шампанское можно купить даже дешевле, чем в прошлом году — за 5,59 рубля. В прошлом году мы не нашли шампанское дешевле 5,79 рубля. Шампанское оказалось единственным продуктом на нашем столе, цена на который не увеличилась.





Итак, по нашим субъективным подсчетам, на праздничный стол в этом году пошло 113,14 рубля. В 2019 году было 96,53 рубля, в 2018-м — 93,32 рубля, в 2017-м — 89,49 рубля, в 2016-м — 84,5 рубля.

Получается, что в этом году за среднюю зарплату можно накрыть 11,5 новогоднего стола, то есть столько же, как и годом ранее. В 2018 «индекс новогоднего стола» составил 10,6, почти столько же, сколько в 2013 году (10,5).

По-прежнему самым богатым за период подсчета остается 2010 год. Тогда в декабре проводились очередные выборы президента. За среднюю заплату, которую государство спешно подгоняло под заветные пятьсот долларов, можно было накрыть почти 15 новогодних столов. А самым бедным — следующий за ним кризисный 2011 год — менее семи новогодних столов.