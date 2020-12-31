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США расширили пошлины на товары из Германии и Франции

31.12.2020 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США на фоне многолетнего конфликта с Евросоюзом вокруг субсидий авиастроителям Boeing и Airbus расширяют штрафные пошлины на товары из Германии и Франции.

Меры коснутся компонентов для самолетов из обеих европейских стран, определенных сортов французских и немецких вин и бренди, сообщило Управление торгового представителя Соединенных Штатов (USTR) в среду, 30 декабря.

Вашингтон объяснил корректировку торговой политики несправедливыми, по его мнению, решениями Брюсселя при установлении европейских пошлин. Так, ЕС использовал данные того времени, когда объем торговли существенно сократился из-за пагубного влияния COVID-19 на мировую экономику, отметило UTSR. В результате Евросоюз ввел пошлины на гораздо большее количество товаров, заявила американская сторона. Вашингтон подчеркнул, что Брюссель отказался менять подход в ответ на критику, передает DW.

В середине октября Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму почти 4 млрд долларов (3,4 млрд евро) в год. В решении организации отмечалось, что эта мера адекватна "невыгодным эффектам", вызванным противозаконным субсидированием Вашингтона авиаконцерна Boeing.

Новые штрафные меры Евросоюза вступили в силу в ноябре, затронув сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Брюссель решил не ждать вступления в должность избранного президента США Джозефа Байдена и возможного изменения курса в торговой политике.

Спор о госпомощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus длится более 16 лет. В итоге ВТО признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей.

Введенные в 2018 году европейские штрафные пошлины на ряд товаров из США коснулись, в частности, американской еды, джинсов и мотоциклов Harley-Davidson. А 2019 году ВТО позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

 
 
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США на фоне многолетнего конфликта с Евросоюзом вокруг субсидий авиастроителям Boeing и Airbus расширяют штрафные пошлины на товары из Германии и Франции.
 
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