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Координационный совет попытается официально зарегистрироваться
Источник материала: Партизан
Координационный совет Беларуси может предпринять попытку официальной регистрации, несмотря на возбуждение новых уголовных дел в отношении членов КС. Об этом в интервью изданию
«Дискуссии внутри КС по поводу официальной регистрации или подачи документов на регистрацию продолжаются с момента создания Совета. В ближайшее время мы постараемся сделать еще одну попытку зарегистрироваться. Здесь вопрос в правильной форме: будет ли это общественное объединение или учреждение. Но мы естественно хотим работать в юридической сфере», - отметил он.
Родненков уточнил, что члены президиума КС всегда хотели легально работать в стране, но власти этого опасаются, поэтому возбудили уголовные дела.
Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета по факту создания «экстремистского формирования».
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Координационный совет Беларуси может предпринять попытку официальной регистрации, несмотря на возбуждение новых уголовных дел в отношении членов КС. Об этом в...
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