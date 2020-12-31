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Координационный совет попытается официально зарегистрироваться

31.12.2020 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Координационный совет Беларуси может предпринять попытку официальной регистрации, несмотря на возбуждение новых уголовных дел в отношении членов КС. Об этом в интервью изданию «БелаПАН» рассказал пресс - секретарь Совета Антон Родненков.



«Дискуссии внутри КС по поводу официальной регистрации или подачи документов на регистрацию продолжаются с момента создания Совета. В ближайшее время мы постараемся сделать еще одну попытку зарегистрироваться. Здесь вопрос в правильной форме: будет ли это общественное объединение или учреждение. Но мы естественно хотим работать в юридической сфере», - отметил он.

Родненков уточнил, что члены президиума КС всегда хотели легально работать в стране, но власти этого опасаются, поэтому возбудили уголовные дела.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении членов Координационного совета по факту создания «экстремистского формирования».
 
 
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Координационный совет Беларуси может предпринять попытку официальной регистрации, несмотря на возбуждение новых уголовных дел в отношении членов КС. Об этом в...
 
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