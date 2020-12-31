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speedme.ru в пресс-службе марки. «Мы осведомлены о ситуации с возгоранием автомобилей Haval F7/F7x. Haval стремится поддерживать высокие стандарты качества и надежности автомобилей и серьезно относится к возникшей проблеме. На данный момент мы проводим исследование и проверяем все возможные версии случившегося, а также поддерживаем связь с владельцами данных автомобилей и информируем их обо всех этапах процедуры. Однако до окончания исследования и выяснения причин мы воздержимся от любых комментариев», - рассказали изданиюв пресс-службе марки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Haval прокомментировали случаи возгорания кроссоверов Известна позиция автопроизводителя по этому вопросу.

Как отметили владельцы кроссоверов F7x, при длительной стоянке на морозе автомобили самовоспламенялись. Как бы то ни было, хозяева сгоревших автомобилей планируют подать коллективный иск к китайскому производителю, который пока не отреагировал на сообщения о происшествиях.Представители пресс-службы марки все же признали, что возгорания у моделей Haval F7 и F7x случаются. При этом проводится обследование сгоревших машин.