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В Haval прокомментировали случаи возгорания кроссоверов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как отметили владельцы кроссоверов F7x, при длительной стоянке на морозе автомобили самовоспламенялись. Как бы то ни было, хозяева сгоревших автомобилей планируют подать коллективный иск к китайскому производителю, который пока не отреагировал на сообщения о происшествиях.
Представители пресс-службы марки все же признали, что возгорания у моделей Haval F7 и F7x случаются. При этом проводится обследование сгоревших машин.
«Мы осведомлены о ситуации с возгоранием автомобилей Haval F7/F7x. Haval стремится поддерживать высокие стандарты качества и надежности автомобилей и серьезно относится к возникшей проблеме. На данный момент мы проводим исследование и проверяем все возможные версии случившегося, а также поддерживаем связь с владельцами данных автомобилей и информируем их обо всех этапах процедуры. Однако до окончания исследования и выяснения причин мы воздержимся от любых комментариев», - рассказали изданию
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