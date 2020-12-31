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Прощай, Windows XP. Доля рынка ОС стала меньше 1%
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Так, по состоянию на август 2020 года, 19-летняя ОС была установлена на 1,26% всех ноутбуков и десктопов в мире — на миллионах компьютеров. Теперь же доля Windows XP, наконец, стала меньше 1%.
Официальный «конец жизни» Windows XP наступил в апреле 2014 года. Это означает, что Microsoft не выпускала важных технических апдейтов и обновлений безопасности для ОС уже более шести лет.
На официальной странице Microsoft уже давно сообщается:
«8 апреля 2014 года прекращена поддержка операционной системы Windows XP — спустя 12 лет после ее выхода. Корпорация Microsoft больше не предоставляет техническую поддержку и не выпускает обновления для системы безопасности этой ОС. Перейти на современную операционную систему крайне важно. Для перехода с Windows XP на Windows 10 лучше всего приобрести новое устройство»
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Спустя 6 лет после прекращения поддержки.
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