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Прощай, Windows XP. Доля рынка ОС стала меньше 1%

31.12.2020 10:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Прощай, Windows XP. Доля рынка ОС стала меньше 1%
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Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows XP более шести лет назад. Однако множество пользователей всё ещё продолжали использовать её на своих ПК.

Так, по состоянию на август 2020 года, 19-летняя ОС была установлена на 1,26% всех ноутбуков и десктопов в мире — на миллионах компьютеров. Теперь же доля Windows XP, наконец, стала меньше 1%.

Официальный «конец жизни» Windows XP наступил в апреле 2014 года. Это означает, что Microsoft не выпускала важных технических апдейтов и обновлений безопасности для ОС уже более шести лет.

На официальной странице Microsoft уже давно сообщается:

«8 апреля 2014 года прекращена поддержка операционной системы Windows XP — спустя 12 лет после ее выхода. Корпорация Microsoft больше не предоставляет техническую поддержку и не выпускает обновления для системы безопасности этой ОС. Перейти на современную операционную систему крайне важно. Для перехода с Windows XP на Windows 10 лучше всего приобрести новое устройство»
 
 
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Спустя 6 лет после прекращения поддержки.
 
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