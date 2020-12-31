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Huawei уличили в копировании Android
Источник материала: UDF
Фото: Andy Wong / AP
После того как он запустил программу на устройстве под управлением бета-версии HarmonyOS 2.0, операционная система выдала ошибку о проблеме совместимости. Пользователь заметил, что аналогичная ошибка появляется на ОС Android, в частности, Kitkat 4.4.4, выпущенной еще в 2013 году. Специалист сделал вывод, что операционная система от Huawei основана на старой версии Android.
Авторы XDA Developers подтвердили догадки блогера, скомпилировав и установив на виртуальную версию HarmonyOS похожее приложение для проверки. Выяснилось, что уличенная в копировании ОС выдает аналогичную устаревшим версиям Android ошибку.
«Сообщение об ошибке точь-в-точь такое же за исключением того, что они заменили слово Android на HarmonyOS», — отметили журналисты.
В сообщении говорится, что HarmonyOS имеет множество компонентов, поэтому однозначный вывод пока сделать сложно. Однако специалисты почти не сомневаются в копировании некоторых функций ОС от Google. Журналисты обратились к Huawei, но не получили оперативного ответа.
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Новая операционная система от Huawei базируется на Android.
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