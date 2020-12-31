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Huawei уличили в копировании Android

31.12.2020 10:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Huawei уличили в копировании Android
Фото: Andy Wong / AP
Журналисты портала XDA Developers обратили внимание на видео блогера из Китая, который создал приложение Hello World для проверки ОС смартфонов.

После того как он запустил программу на устройстве под управлением бета-версии HarmonyOS 2.0, операционная система выдала ошибку о проблеме совместимости. Пользователь заметил, что аналогичная ошибка появляется на ОС Android, в частности, Kitkat 4.4.4, выпущенной еще в 2013 году. Специалист сделал вывод, что операционная система от Huawei основана на старой версии Android.

Авторы XDA Developers подтвердили догадки блогера, скомпилировав и установив на виртуальную версию HarmonyOS похожее приложение для проверки. Выяснилось, что уличенная в копировании ОС выдает аналогичную устаревшим версиям Android ошибку.

«Сообщение об ошибке точь-в-точь такое же за исключением того, что они заменили слово Android на HarmonyOS», — отметили журналисты.


В сообщении говорится, что HarmonyOS имеет множество компонентов, поэтому однозначный вывод пока сделать сложно. Однако специалисты почти не сомневаются в копировании некоторых функций ОС от Google. Журналисты обратились к Huawei, но не получили оперативного ответа.
 
 
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Новая операционная система от Huawei базируется на Android.
 
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