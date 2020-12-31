Этнограф рассказал, как правильно задобрить 2021 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусские этнографы сохранили множество народных традиций, поверий и правил, которые относятся к встрече нового года. Большинство из них связаны с праздничным застольем. О том, как "задобрить" 2021 год, который является своеобразным рубежом в летоисчислении, рассказал Sputnik известный белорусский этнограф Иван Крук.

"Первый день Нового года – это проекция того, как человек хочет прожить следующие 12 месяцев. А в наших непростых условиях мы должны учитывать тот аспект, что 2021 год – это совершенно другая ипостась и совершенно другое наполнение", – рассказал Sputnik этнограф.

В данной связи он напомнил, что 2020 год был одним из самых трудных и непростых из-за "двух нолей, или двух провалов в цифре"

Чтобы смоделировать на счастье и задобрить 2021 год, "нужно поставить 21 блюдо на столе в первый новогодний день".

"Соберите 21 блюдо. Не обязательно каждое блюдо должно быть сложным. Просто поставьте 21 тарелку с яствами, и тем самым вы покажете, что ждете богатый и благополучный год", – сказал Крук.

Смоделируйте успех

Отмечая сакральность перехода из одного временного периода в другой, этнограф отметил, что 1 января "нужно промоделировать будущий год".

"Если вы, к примеру, хотите написать монографию, то кладите на стол чистый лист бумаги и пишите об этом. Если планируете, что ваши дочки выйдут замуж, вы также должны зафиксировать эту идею. Моделирование абсолютно во всех сферах жизнедеятельности – вот залог успеха. Все, что планируете совершить, должно быть оговорено за семейным новогодним столом, именно в первый день нового года", – сказал Иван Крук.

© Sputnik / Виктор Толочко Как новый год встретишь - так его и проведешь, поэтому 1 января программируйте себя на что-нибудь приятное

Этнограф также рассказал, что если новый год имеет не такую "мощную" цифру, как 2021-й, то можно придерживаться традиции ставить на праздничный стол 12 блюд – по числу месяцев. Определенная "кулинарная магия" в этом случае состоит в том, чтобы на каждый месяц с долей какой-то условности приготовить соответствующее блюдо.

"Сакральный смысл новогоднего стола состоял в том, что сытная и разнообразная пища 1 января предполагала, что и во все остальные дни года в доме сохранится достаток и изобилие", – сказал этнограф.

Новогодние табу и рекомендации

В народной белорусской традиции существовали и определенные новогодние запреты, рассказали этнографы. "Не разрешалось в первый день нового года выполнять тяжелую и грязную работу, чтобы весь год не был таким", – поделились собеседники агентства.

Также есть поверье о том, что в первый день года нельзя отдавать долги.

CC0 / Pexels / Pexels В первый день января соберите на столе 21 блюдо - и достаток и благополучие не покинут вас весь год

Этнографы рассказали, что до сих пор в некоторых регионах Беларуси сохранилась традиция умываться в новогоднее утро "богатой водой". "В воду клали медные, золотые или серебряные монеты. Считалось, что если умыться "медной" или "золотой" водой, то в течение года ты будешь крепким и красивым. А "серебряной" водой умывались, чтобы иметь чистое лицо", – сказали этнографы.

Церковь против суеверий

В БПЦ отметили, что церковь выступает категорически против "любых суеверий, в том числе и связанных с Новым годом".

"К Новому году не привязано никакое духовное, историческое или общественное событие. Это не праздник, а просто дата", – сказали Sputnik в БПЦ. Церковное новолетие приходится на 1 сентября.

"Следует помнить, что 1 января всегда приходится на Рождественский пост. Если вы православный, то сходите 31 декабря на вечернюю службу, а 1 января – на утреннюю. Попробуйте начать новую жизнь", – сказал собеседник агентства.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Священнослужители советуют 31 декабря сходить на вечернюю службу, а 1 января – на утреннюю

У христиан статусом Нового года обладает Рождество Христово: у католиков – 25 декабря, у православных – 7 января. Новый год у иудеев, Рош ха-Шана́, не имеет постоянной даты и приходится на новолуние осеннего месяца тишрей. Как правило, это сентябрь или октябрь. Мусульманский Новый год, или Навруз, приходится на весну. Его дата зависит от лунного календаря.

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