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Юристы Apple, вероятно, нашли разницу между яблоком и грушей

31.12.2020 11:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Прошедшим летом компания Apple подала в суд на фирму Prepear, у которой есть одноименные приложения в App Store и Google Play Store. В программе представлены рецепты, а также можно создавать списки покупок для приготовления блюд. Название Prepear представляет собой игру слов — оно происходит от prepare — «готовить» и pear — «груша».

Камнем преткновения стал логотип — это стилизованная груша с листочком. В Apple посчитали, что она очень похожа на логотип корпорации — яблоко с листочком, направленным вправо. Поэтому Prepear, используя свое лого, наносит Apple ущерб.

Apple подала иск с целью отстаивать свое право на рисованные фрукты, однако затем, видимо, ситуация начала меняться. Не исключено, что на это повлияла петиция в защиту Prepear — ее подписали 250 тыс. человек. Они просят отозвать иск и оставить маленькую компанию в покое.

Теперь стороны проводят переговоры, и есть шанс, что стороны смогут договориться: у них есть время до 23 января. Если этого не произойдет, суд продолжится, а его расписание охватывает как минимум половину 2021 года.

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Прошедшим летом компания Apple подала в суд на фирму Prepear, у которой есть одноименные приложения в App Store и Google Play Store. В программе представлены рецепты, а также можно...
 
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