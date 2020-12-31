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Юристы Apple, вероятно, нашли разницу между яблоком и грушей
Источник материала: Onliner
Прошедшим летом компания Apple подала в суд на фирму Prepear, у которой есть одноименные приложения в App Store и Google Play Store. В программе представлены рецепты, а также можно создавать списки покупок для приготовления блюд. Название Prepear представляет собой игру слов — оно происходит от prepare — «готовить» и pear — «груша».
Камнем преткновения стал логотип — это стилизованная груша с листочком. В Apple посчитали, что она очень похожа на логотип корпорации — яблоко с листочком, направленным вправо. Поэтому Prepear, используя свое лого, наносит Apple ущерб.
Apple
Теперь стороны проводят переговоры, и есть шанс, что стороны смогут договориться: у них есть время до 23 января. Если этого не произойдет, суд продолжится, а его расписание охватывает как минимум половину 2021 года.
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Прошедшим летом компания Apple подала в суд на фирму Prepear, у которой есть одноименные приложения в App Store и Google Play Store. В программе представлены рецепты, а также можно...
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