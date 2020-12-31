В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла

Источник материала: Onliner

Рынок ультрадорогих жилых многоэтажек в российской столице продолжает процветать. Очередную новостройку, которую собираются построить в самом центре Москвы, представили архитекторы бюро «Цимайло, Ляшенко & партнеры». Специфика придуманного ими образа в этот раз заключается в фасадах, выполненных из матового стекла. Получилось эффектно.

Дом получил название Lumin House (люмен — единица измерения светового потока). Объект расположится в Зарядье, это самый центр Москвы, недалеко от Кремля и пока еще относительного нового парка «Зарядье». Обычное здание здесь не построишь. Во-первых, оно должно было соответствовать историческому окружению. Во-вторых, своим внешним видом подчеркивать будущую стоимость квадратного метра.

















Первой особенностью стал «граненый» фасад, который доводит до максимума виды на улицу. Фактически каждая квартира в таком доме будет угловой. При этом окна будут смотреть не на соседние здания, а на улицу. Второе же и главное достоинство объекта в оригинальном оформлении фасадов. По сути они будут выполнены мозаикой из матового и прозрачного стекла. Матовое стекло позволит обеспечить жителям необходимую степень приватности и одновременно наполнит их жилье естественным светом. Смело и весьма современно.











