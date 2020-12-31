ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла

31.12.2020 11:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Рынок ультрадорогих жилых многоэтажек в российской столице продолжает процветать. Очередную новостройку, которую собираются построить в самом центре Москвы, представили архитекторы бюро «Цимайло, Ляшенко & партнеры». Специфика придуманного ими образа в этот раз заключается в фасадах, выполненных из матового стекла. Получилось эффектно.

Дом получил название Lumin House (люмен — единица измерения светового потока). Объект расположится в Зарядье, это самый центр Москвы, недалеко от Кремля и пока еще относительного нового парка «Зарядье». Обычное здание здесь не построишь. Во-первых, оно должно было соответствовать историческому окружению. Во-вторых, своим внешним видом подчеркивать будущую стоимость квадратного метра.

В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла
В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла
В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла
В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла

Первой особенностью стал «граненый» фасад, который доводит до максимума виды на улицу. Фактически каждая квартира в таком доме будет угловой. При этом окна будут смотреть не на соседние здания, а на улицу. Второе же и главное достоинство объекта в оригинальном оформлении фасадов. По сути они будут выполнены мозаикой из матового и прозрачного стекла. Матовое стекло позволит обеспечить жителям необходимую степень приватности и одновременно наполнит их жилье естественным светом. Смело и весьма современно.

В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла
В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла
В Москве собрались построить дом с фасадами из матового стекла

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рынок ультрадорогих жилых многоэтажек в российской столице продолжает процветать. Очередную новостройку, которую собираются построить в самом центре Москвы,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко посетит РНПЦ детской онкологии 31 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика