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Цифра дня. Сколько политзаключенных в Беларуси встретят Новый год за решеткой

31.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

По данным правозащитников, в нашей стране 169 узников совести.

Цифра дня. Сколько политзаключенных в Беларуси встретят Новый год за решеткой

Кто эти люди? Политики, блогеры, журналисты, студенты, преподаватели, рабочие, активисты предвыборных штабов, члены инициативных групп претендентов в президенты. 

Благодаря проекту штаба Виктора Бабарико «Бери и дружи» можно подружиться с политзаключенными, узнать историю каждого из них и адрес тюрьмы, где они находятся, чтобы написать письмо.

 
 
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По данным правозащитников, в нашей стране 169 узников совести.
 
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