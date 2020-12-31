Цифра дня. Сколько политзаключенных в Беларуси встретят Новый год за решеткой

Источник материала: Салiдарнасць

По данным правозащитников, в нашей стране 169 узников совести.





Кто эти люди? Политики, блогеры, журналисты, студенты, преподаватели, рабочие, активисты предвыборных штабов, члены инициативных групп претендентов в президенты.

Благодаря проекту штаба Виктора Бабарико «Бери и дружи» можно подружиться с политзаключенными , узнать историю каждого из них и адрес тюрьмы, где они находятся, чтобы написать письмо.