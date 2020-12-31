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Цифра дня. Сколько политзаключенных в Беларуси встретят Новый год за решеткой
31.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
По данным правозащитников, в нашей стране 169 узников совести.
Кто эти люди? Политики, блогеры, журналисты, студенты, преподаватели, рабочие, активисты предвыборных штабов, члены инициативных групп претендентов в президенты.
Благодаря проекту штаба Виктора Бабарико «Бери и дружи» можно
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По данным правозащитников, в нашей стране 169 узников совести.
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