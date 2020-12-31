Источник материала: Хартия'97

Эксперт: Азербайджанским военным следует готовиться к партизанской войне 31.12.2020, 11:09

Россия намерена «подогревать» конфликт в Карабахе.

Об этом и других главных военно-политических событий года рассказал украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Korrespondent.az .

- Завершается 2020 год. Каким, на Ваш взгляд, он был, с точки зрения важнейших военно-политических событий и тенденций?

- Главным политическим событием международного масштаба я считаю выборы в США. Военное событие года это поражение Халифы Хафтара в наступательной операции на Триполи и разгром незаконных вооруженных формирований Армении в Нагорном Карабахе.

- Меняется ли баланс сил в мире, какова нынешняя роль России в нем?

- Баланс сил меняется, но все зависит от региона. Например, азиатский регион продолжил ощущать растущий авторитет Китая. На ближневосточном плацдарме это резкий рывок Турции, которая значительно распространила свое влияние в регионе и даже более того, ориентируется на Африку. Россия в нынешней ситуации занимается тем, что приспосабливается к складывающимся условиям, с осознанием, что на многих плацдармах ей отводятся уже вторые, а порою даже третьи роли.

- Вы часто и подробно пишете о перипетиях подковерной борьбы за власть в России. Как Вы считаете, приведет ли она к уходу Владимира Путина с поста президента РФ в 2021 году?

- Приведет ли все происходящее ныне в России к уходу с поста президента Владимира Путина – это вопрос достаточно неоднозначный. Но то, что его контроль над ситуацией в стране кардинально уменьшится, что приведет к смене элит и перераспределению секторов влияния по всей Российской Федерации – несомненно.

- Спрошу о событиях, которые уже имели место. Какие цели Россия преследовала в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и достигла ли она их?

- Прежде всего, это сохранение армянского присутствия на территории Нагорного Карабаха, в том или ином виде, гражданском, военном и так далее. Второе – это создание условий для своего, полноценного военного присутствия в регионе. В данном случае речь идет о так называемом “миротворческом” контингенте. Обе эти цели Москвой, по итогам конфликта, были достигнуты.

- С момента подписания трехстороннего Соглашения о перемирии прошло более двух месяцев, но нередко появляются новости о провокационных действиях с армянской стороны. Например, армянские боевики нападают на азербайджанских солдат, в сети появляются кадры сожжения ими тела азербайджанского военнослужащего. Плюс, различные армянские политики все чаще говорят о перспективах военного реванша. Как Вы думаете, насколько велики перспективы того, что РА решится на новую военную провокацию?

- Армения самостоятельно сейчас не способна к неким реваншистским военным операциям. Единственная ее опора в регионе остается – Россия. Но прошедший конфликт показал, что Россия готова поддерживать Армению политическим, финансовым путем, а также поставкой оружия, боеприпасов и техники, но не более того. Кроме того, в период неизбежного транзита власти и формирования новых элит в РФ, центру будет совсем не до оказания помощи своему “союзнику” во вновь разгоревшемся конфликте. Поэтому, тема реваншизма станет лейтмотивом смены власти в Ереване, лозунгом для новых сил, для которых важным является – добраться до властных кабинетов. Что же до Нагорного Карабаха, то азербайджанским военным следует готовиться к партизанской войне, которая будет продолжаться армянскими незаконными вооруженными формированиями долгие годы.

- Может ли Украина взять на вооружение азербайджанский опыт восстановления своей территориальной целостности?

- Азербайджанский опыт очень интересен для изучения, но в условиях решения территориальных вопросов Украины он применим лишь частично, а не всецело. Да, азербайджанский опыт это своеобразный апогей превосходства технологий и тактики применения БПЛА в условиях ведения современных войн. Однако украинская проблема имеет свою специфику. Она обусловлена целым рядом параметров, начиная от особенностей ландшафта и заканчивая наличием более современных систем ПВО на вооружении сепаратистов и российских подразделений, а также неконтролируемой границы с Россией, через которую в режиме 24/7 может перебрасываться техника, оружие, боеприпасы и живая сила. Это все вносит свои, очень серьезные коррективы в тактику ведения боевых действий в районе Донбасса. Что же до оккупированного Крыма, так это еще более глубокая специфика, со своими нюансами.

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