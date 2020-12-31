Источник материала: Хартия'97

«Москве достаточно ничего не делать, чтобы поставить Лукашенко в трудное положение» 1 31.12.2020, 11:03

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Фото: ТАСС

Диктатор и так висит на волоске.

Нелегитимный Таракан потребовал, что никаких решений в угоду «зарубежным советчикам» быть не должно. Это упрек в сторону России?

«Получается так, потому что с Запада идут советы не по конституционной реформе, а о том, что нужно проводить новые выборы», – отметил в комментарии udf.by директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич.

Премьер-министр Роман Головченко заявил на днях, что частично контракты на поставку нефти в Беларусь в следующем году уже подписаны. Выходит, Москва смирилась с линией поведения Лукашенко и не будет на него давить?

«Это еще ничего не значит. Серьезных финансовых вливаний со стороны России не планируется. Понятно, что контракты должны были быть подписаны к новому году, но нельзя сказать, что в энергетической сфере Минск достиг всех целей – и по ценам, и по условиям», – считает политолог.

Если Кремль не устроит «реформа», которую объявит Лукашенко, то будет ли Москва давить на диктатора?

«Не думаю, что тактикой России будет давление как таковое. Москве достаточно просто не оказывать помощь, в том числе финансовую. Достаточно пересмотреть условия доступа на российский рынок определенный товаров. А учитывая, что отношения Беларуси с Западом находятся в плохом состоянии, а третьи страны заняли выжидающую позицию, то Москве достаточно ничего не делать, чтобы поставить белорусские власти в трудное положение», – полагает Казакевич.

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