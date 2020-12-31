Источник материала: Хартия'97

Стало известно, какие комбинации продуктов лучше не сочетать на новогоднем столе 1 31.12.2020, 10:50

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Названы три важных правила.

Новогодний стол является одним из важных достоинств любой хозяйки, поэтому она часто экспериментирует в создании блюд. Готовя любое блюдо, нужно не только подбирать полезные и свежие ингредиенты, но и уметь правильно их сочетать. Именно поэтому эксперты подготовили список продуктов, которые лучше не сочетать на праздничном столе, пишет healthinfo.ua .

Список продуктов, комбинирования которых лучше избегать.

1-е правило

Овощи (огурцы, редис, сладкий перец, морковь, свекла, лук, чеснок, молодая тыква и капуста, кроме цветной) сочетаются почти со всеми продуктами, кроме молока. Также нежелательно комбинирование их с фруктами, но в данном случае могут быть и исключения.

Овощи в сочетании с белковой пищей (мясо с огурцом) или жирами (свекла с маслом) способствуют лучшему усвоению пищи. Такие продукты как цветная капуста, зеленый горошек, кабачки и баклажаны лучше не сочетать с животными белками (горошек с мясом или баклажаны с яйцом).

2-е правило

Белковые продукты (мясо, яйца, творог) не совместимы с крахмалистыми продуктами, фруктами и сахарами. Также лучше избегать употребления белков с жирами, потому что они замедляют пищеварение. Поэтому лучше всего сочетать белки с овощами и зеленью. Кроме того, из-за сложной усвояемости специалисты рекомендуют пить молоко отдельно от всех продуктов.

3-е правило

Не рекомендуется соединять жиры (топленое масло, сливки, сметану) с сахарами, а также совместно жиры животного и растительного происхождения. Хотя растительное масло в сочетании с рыбой является весьма неплохим продуктом для организма, нужно помнить, что лучше всего жиры усваиваются после белковой пищи. Если употреблять их в начале приема еды, то может быть нарушена секреция желудочного сока.

Наибольшую пользу для организма жиры приносят в сочетании с зеленью, овощами и крахмалистыми продуктами. Допустимыми являются комбинации жиров с ягодами (клубника со сметаной).

Помните, что вы можете комбинировать любые продукты, которые считаете нужными. Однако ваши блюда не должны нарушать нормальное функционирование организма.

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