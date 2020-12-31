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Минские партизаны поздравляют всех белорусов с новым годом
Источник материала: Хартия'97
Минские партизаны поздравляют всех белорусов с новым годом
Лучшее время еще впереди!
Партизаны минской Ангарской поздравляют всех с новым годом, и передают привет соседям, пишет телеграм-канал
- Всем жителям Беларуси желаем никогда не сдаваться, потому что лучшее время ещё впереди!
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Лучшее время еще впереди!
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