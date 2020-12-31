Источник материала: Хартия'97

В России открыли «портал в СССР» 4 31.12.2020, 10:45

1,304

Правительству разрешили вводить бессрочное госрегулирование цен.

Российские власти сдувают пыль с советских рецептов управления экономикой на фоне рецессии, скачка инфляции и крушения реальных располагаемых доходов населения.

Принудительно заморозив цены на сахар и подсолнечное масло, власти РФ подготовили почву, чтобы распространить жесткое регулирование и другие товарные рынки.

В среду, 30 декабря, президент Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий полномочия кабмина по госрегулированию цен на социально значимые товары, сообщает finanz.ru .

Сейчас правительство вправе вводить предельные цены на товары, подорожавшие более чем на 30% за месяц. Такие органичения могут действовать не более 90 дней.

Новый закон снимает эти лимиты. Правительство сможет устанавливать фиксированные цен на любой срок и при любой инфляции. При этом порог роста цен, при котором вводится регулирование, кабмин определит самостоятельно.

Сейчас в перечень продуктов, которые подлежат регулированию, входят: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.

С начала года по середину декабря подсолнечное масло в России подорожало на 21%, сахар - на 70%. После показательного разноса, устроенного президентом министрам, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения и ритейлерами и производителями, которые обязались не поднимать цены в рознице выше 45 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр масла.

К соглашению присоединились более 5 тысяч компаний, сообщил в среду глава Минпромторга Денис Мантуров.

Угрозы дефицита по сценарию СССР в правительстве не видят. «Недостатка в продуктах питания точно нет по всем группам товаров и в первую очередь товаров первой необходимости», - сказал Мантуров.

«Мы готовы к любой ситуации, с учетом того, что в марте месяце мы выходили с объемом запасов в две недели, причем две недели штатные, которые исчезли за два дня, то теперь у нас запасы четырехнедельные», - сообщил министр.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .