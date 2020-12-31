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В России открыли «портал в СССР»
Источник материала: Хартия'97
В России открыли «портал в СССР»
Правительству разрешили вводить бессрочное госрегулирование цен.
Российские власти сдувают пыль с советских рецептов управления экономикой на фоне рецессии, скачка инфляции и крушения реальных располагаемых доходов населения.
Принудительно заморозив цены на сахар и подсолнечное масло, власти РФ подготовили почву, чтобы распространить жесткое регулирование и другие товарные рынки.
В среду, 30 декабря, президент Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий полномочия кабмина по госрегулированию цен на социально значимые товары, сообщает
Сейчас правительство вправе вводить предельные цены на товары, подорожавшие более чем на 30% за месяц. Такие органичения могут действовать не более 90 дней.
Новый закон снимает эти лимиты. Правительство сможет устанавливать фиксированные цен на любой срок и при любой инфляции. При этом порог роста цен, при котором вводится регулирование, кабмин определит самостоятельно.
Сейчас в перечень продуктов, которые подлежат регулированию, входят: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
С начала года по середину декабря подсолнечное масло в России подорожало на 21%, сахар - на 70%. После показательного разноса, устроенного президентом министрам, Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения и ритейлерами и производителями, которые обязались не поднимать цены в рознице выше 45 рублей за кг сахара и 110 рублей за литр масла.
К соглашению присоединились более 5 тысяч компаний, сообщил в среду глава Минпромторга Денис Мантуров.
Угрозы дефицита по сценарию СССР в правительстве не видят. «Недостатка в продуктах питания точно нет по всем группам товаров и в первую очередь товаров первой необходимости», - сказал Мантуров.
«Мы готовы к любой ситуации, с учетом того, что в марте месяце мы выходили с объемом запасов в две недели, причем две недели штатные, которые исчезли за два дня, то теперь у нас запасы четырехнедельные», - сообщил министр.
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Правительству разрешили вводить бессрочное госрегулирование цен.
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