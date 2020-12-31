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«Бабушек ловить — хлопотное дельце»

31.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Бабушек ловить — хлопотное дельце»

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  • 31.12.2020, 10:31
  • 2,177
«Бабушек ловить — хлопотное дельце»
фото: tut.by

Неуловимые белорусские пенсионерки с самого утра потролилли лукашистов.

Смелые белорусские бабушки с самого утра вышли на акцию протеста, сообщает «Белсат».

Пенсионерки потролилли лукашистов, развернув плакат «Бабушек ловить — хлопотное дельце».



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Неуловимые белорусские пенсионерки с самого утра потролилли лукашистов.
 
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