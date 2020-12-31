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«Бабушек ловить — хлопотное дельце»
Источник материала: Хартия'97
«Бабушек ловить — хлопотное дельце»
Неуловимые белорусские пенсионерки с самого утра потролилли лукашистов.
Смелые белорусские бабушки с самого утра вышли на акцию протеста, сообщает
Пенсионерки потролилли лукашистов, развернув плакат «Бабушек ловить — хлопотное дельце».
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Неуловимые белорусские пенсионерки с самого утра потролилли лукашистов.
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