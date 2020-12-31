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Биткоин впервые превысил отметку в 29 тысяч долларов

31.12.2020 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Курс главной по капитализации криптовалюты — биткоина — достиг рекордной отметки в 29 280 долларов за единицу, свидетельствуют данные центральных бирж.

Биткоин впервые превысил отметку в 29 тысяч долларов

Впервые в истории биткоин преодолел отметку в 20 тысяч 16 декабря. В октябре он торговался по 10 тысяч долларов. Всего за 2020 год курс BTC вырос вчетверо.

Традиционный совет инвесторов — не делать покупок на росте курса, а выждать его коррекции (падения).

Чтобы разобраться в криптовалютах и научиться их покупать, вам достаточно двух наших статей за 2018 год, когда курс был от 5,5 до 8 тысяч:

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс главной по капитализации криптовалюты — биткоина — достиг рекордной отметки в 29 280 долларов за единицу, свидетельствуют данные центральных бирж.
 
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