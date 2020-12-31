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В жилом доме в Крупском районе нашли тело мужчины

31.12.2020 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 30 декабря в своем доме погиб мужчина 1962 года рождения.

В жилом доме в Крупском районе нашли тело мужчины
Фото носит иллюстративный характер. Источник: МЧС

По распространенной пресс-службой МЧС информации, вечером 30 декабря поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Захаровка Крупского района.

На пожаре обнаружен погибший хозяин дома 1962 года рождения.

Причину произошедшего пока не установили.

 
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Вечером 30 декабря в своем доме погиб мужчина 1962 года рождения.
 
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