Рельсовая война? Под Гродно неизвестный натянул между рельсами металлическую проволоку

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На перегоне железной дороги неизвестный натянул между рельсами металлическую проволоку. Это привело к замыканию рельсовой цепи, из-за чего автоматика сигнализирует о том, что путь занят, хотя на самом деле состава там нет. К счастью, блокировка была вовремя обнаружена. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК Республики Беларусь (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения). Санкция данной части статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. На территории Гродненской области зарегистрировано 8 подобных фактов - пишет Перспектива.





– Безобидные на первый взгляд попытки заблокировать железнодорожные пути могут не только сорвать график движения поездов, но и вызвать экстренное торможение состава и травмирование пассажиров, – подчеркивает собеседник. – Срыв графика движения доставляет неудобства пассажирам, которые не успевают вовремя прибыть в точку назначения, а также несет экономические потери. Прежде чем совершать подобные действия, следует помнить, что в случае нарушения безопасности движения железнодорожного транспорта и совершения действий, создающих угрозу безопасному функционированию железной дороги, предусмотрена не только административная ответственность, но и уголовная.