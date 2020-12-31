Коммерсантъ: Лукашенко не отдал, но потерял Беларусь













Пока Александр Лукашенко примерял черный берет и выступал перед силовиками, российская пресса выдала ряд публикаций, способных испортить новогоднее настроение официальному Минску





Особенно постарался «Коммерсантъ», не пожалевший слов и сливов для описания происходящего в этом году в Беларуси. Описывая события 2020-го на постсоветском пространстве, издание отметило, что почву, для накрывших нашу страну сразу после выборов протестов «создал сам господин Лукашенко».





Далее идет перечисление катализаторов протестов: политика в отношении пандемии, аресты и снятия с выборов оппонентов. И действия силовиков, которые «арестовывали, избивали, пытали и убивали» несогласных.





Кроме этого, «Коммерсантъ» посвятил бессменному правителю Беларуси отдельную статью с более чем красноречивым заголовком «Властелин. Конец» и не менее характерным подзаголовком «Как Александр Лукашенко не отдал, но потерял Беларусь».





Здесь припомнили все. И обидный мем о трех процентах, «украсивший заборы, автобусные остановки, стены домов и асфальт». И ошеломительный успех домохозяйки Светланы Тихановской. И недрогнувшее перед светошумовыми гранатами и откровенными убийствами белорусское общество.





В статье нашлось место и слухам. Приведем этот фрагмент: «Работающие в Беларуси дипломаты из России и посольств западных стран рассказывали «Ъ», что в окружении господина Лукашенко якобы высказывалась мысль организовать выборы с другим результатом — тоже в его пользу, но чтобы не 80% и не с таким отрывом от Светланы Тихановской. Но мысль не нашла поддержки. На 80% вроде бы настаивала спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Были в окружении и те, кто уверял Александра Лукашенко, что протестные настроения в стране почти отсутствуют, а ситуация под контролем».





Издание подчеркивает, что «первая же неделя после выборов показала, что господин Лукашенко жил в своем мире». И указывает на ряд его ошибок. Например, выступление 16 августа на фоне стотысячных протестов его противников:





— Звучало грозно. Но господин Лукашенко выглядел неуверенным и потерянным. Митинг сторонников, названный пресс-службой семидесятитысячным, вряд ли превышал 15–20 тыс. Выступавший с возвышения Александр Лукашенко мог это видеть: густо было лишь у трибуны.





Ошибкой, по мнению автора статьи, был и выход к рабочим МЗКТ:





— Когда 17 августа Александр Лукаше о вышел из бункера и, решив повторно окунуться в атмосферу улицы, пришел на Минский завод колесных тягачей, рабочие, которых он считал на 100% «своими», стали скандировать «Уходи!». Кажется, он впервые столкнулся с реальностью и понял, насколько все серьезно. После этого господин Лукашенко сам взял в руки автомат и вооружил 16-летнего сына Колю, демонстрируя, что готов на все.





Курс, взятый властями на голое насилие, не принес желаемого, утверждается в публикации: «Протесты продолжаются, несмотря на холода, а с наступлением весны может вернуться их летний размах».





Издание признает: поддержав режим Лукашенко, Кремль «стал терять важный ресурс — расположение жителей Беларуси». И шлет сигнал тому, кто никак не отпустит «любимую»:





— С Александром Лукашенко, который никогда не был для России удобным партнером и которому в России особо не доверяют, невозможно иметь дело. После 9 августа его слово или подпись ничего не стоит: следующий белорусский лидер может отказаться от любого соглашения, кивая на нелегитимность предшественника.





В Кремле это понимают. Собеседники «Ъ» в российских госструктурах говорят о заинтересованности Москвы в скорейшем транзите власти в Беларуси.





«России нужен там лояльный ее интересам политик»





Российский политконсультант Дмитрий Орлов подвел для Газеты.ru политические итоги года, в том числе и на белорусском направлении. Выводы эксперта звучат противоречиво.





— Россия в целом действовала адекватно вызовам: с одной стороны, поддержала Беларусь как союзника и подтвердила интеграционный курс. С другой стороны, поддержка обусловлена выполнением белорусскими властями различных условий, — пишет Орлов. И тут же добавляет:





— Кроме того, российская власть осудила нарушения прав человека, насилие в Беларуси. И об этом недвусмысленно сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом Россия признает Александра Лукашенко, но понимает, что есть проблемы с его легитимностью.





Эксперт делится рецептом решения этой проблемы:





— Я думаю, нужно в ближайшее время формировать и поддерживать группу игроков в Беларуси, близких к российским интересам. России нужен там лояльный ее интересам политик, а не Лукашенко любой ценой.