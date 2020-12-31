Традиционная новогодняя погода в Беларуси: опять дождь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Дождь, мокрый снег и плюсовая температура прогнозируется 31 декабря и 1 января по всей территории Беларуси, сообщил Sputnik дежурный синоптик Белгидромета .

"Теплую и с осадками погоду в страну принес южный циклон с Адриатики. 31 декабря и 1 января ожидаются дождь, мокрый снег и плюсовая температура", – сообщили специалист.

По его словам, в Минске дождь, который начался рано утром 31 декабря, днем немного прекратится, а к ночи опять начнется.

"Сложные погодные условия – дождь и мокрый снег будут в Минске всю новогоднюю ночь и днем 1 января", – рассказал собеседник Sputnik.

Температура воздуха прогнозируется в столице предстоящей ночью от 0 до +2°С, а днем – +1..3°С.

"Такая новогодняя погода для Беларуси уже не считается аномальной. Мы достаточно часто встречаем Новый год без снега и с положительными показателями температурного столбика. Хотя в прошлом году, когда практически не было зимы, перед самым Новым годом в Минске выпал снег, но быстро растаял", – сказала дежурный синоптик.

По ее словам самым теплым 1 января в Беларуси было в 1984 году – почти +6°С, а самым холодным в истории этот день был в 1941 году – –29,8°С. "Рекорды эти еще не побиты", – сказала представитель Гидромета.

Она также уточнила, что 31 декабря и 1 января на всей территории страны будут достаточно сложные погодные условия, особенно в восточной части республики. "Ожидается дождь, мокрый снег, плюсовая температура. Теплее всего в Могилевской и Гомельской областях – в дневные часы +2..+7°С. ночью – от 0 до +5°С", – уточнили в Гидромете.