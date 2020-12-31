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Светлана Тихановская

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Человек года — Светлана Тихановская Эти 12 месяцев кардинально изменили жизнь миллионов белорусов.

Эти 12 месяцев кардинально изменили жизнь миллионов белорусов. Кто-то победил страх и присоединился к борьбе за права и свободы; кто-то, шокированный агрессией, решил искать лучшей доли за пределами родины; сотни человек встречают Новый год за решеткой — не потому, что они бандиты, а потому что требовали свободных выборов.Это была подчеркнута мирная борьба — нет ни одного серьезно пострадавшего лукашенковца. А со стороны демонстрантов были не только заключенные, но и покалеченные, и убитые.То, что случилось в Беларуси в 2020 году, не предсказал ни один аналитик — ни белорусский, ни зарубежный. И всего этого могло бы не быть, если бы не самоотверженная решимость лидеров, показавших пример остальным. Ни разу раньше не было такого богатого выбора кандидатов на почетное звание Человек года.Когда мы проводили в редакции «Нашей Нивы» предварительное голосование, определяя Человека года, то в победителях оказались три человека. Они же попали в тройку победителей и в опросе читателей в телеграм-канале.Банкир Виктор Бабарико — тот человек, благодаря которому многие белорусы поверили в себя. Тот, кто дал ответ на манипулятивный в условиях диктатуры вопрос «а кто, если не Лукашенко?». Предвыборные интернет-опросы предсказывали ему уверенную победу в первом туре. Но в этой игре в шахматы Бабарико получил удар доской по голове — его просто не пустили на выборы.Бабарико — герой первой половины года, человек-вдохновитель, который по независящим от него причинам не смог довести свое дело до конца. Но его арест создал условия для того, чтобы на первые роли вышли другие люди.Эстафету от Бабарико переняла вынужденная руководитель его штаба Мария Колесникова. Мало кто знал о ее прошлом, мало кто — может, и сама Мария — понимал, чего она ждет от будущего. Но Колесникова сделала важную вещь — мобилизовала растерянный электорат Бабарико и объяснила людям, что есть только один выход из ситуации — голосовать за неизвестную никому Светлану Тихановскую.А наконец Колесникова совершила поступок года — с гордостью отказалась от принудительной эмиграции, порвала на границе паспорт и осталась на родине, пусть и в тюрьме.Каждый белорус, победивший свой страх, может справедливо считать себя Человеком года. И по нашему мнению, самое точное воплощение этого образа — Светлана Тихановская.Абсолютно далекая от политики женщина ради арестованного мужа и не только ради мужа — ради своего народа пошла на величайший риск в своей жизни. В итоге за три месяца Тихановская преодолела путь от домохозяйки до национального лидера.Такого случая не было, да и, видимо, никогда и не будет в мировой истории: никому не известная женщина без какой-либо программы и без понимания основ политики — но зато и без негативного бэкграунда — бросила вызов диктатуре. От нее никто не ждет ничего, но миллионы человек идут именно за ней — случайной, но искренней кандидаткой. Этот путь невозможно пройти без ошибок, и Светлана Тихановская не стала исключением. Никто не предскажет, сможет ли она удержать статус «народного президента», будут ли ее по-прежнему принимать на равных главы иностранных государств.Ожидания общества усилились, и Тихановской нужно реализовывать их просто здесь и сейчас, но при этом находясь в эмиграции и не имея рычагов управления. Как не разочаровать тех, кто возложил на нее надежды? 2021 год будет для нее не менее сложным, чем 2020-й.Но это не отменяет того факта, что 2020-й был ее годом — годом Светланы Тихановской.