Источник материала: UDF



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TUT.BY

Что говорил Лукашенко про профсоюзы в частных компаниях

«Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране», — заявил Лукашенко.

А что по факту к концу года?

«Являюсь учредителем и директором организации со штатом до 20 человек. Профсоюз не создал, так как не увидел ни одного документа, обязывающего на исполнение сего действия. А если бы увидел, то все ровно бы не создал. Потому-что не хочу», — рассказали в одной из частных компаний.

«Работаю в частной фирме. Разговор о профсоюзах был затронут лишь однажды, к нам должен прийти представитель профсоюза Белпрофмаш, агитировать. Пока дальше разговора дело не пошло, представителя никто не видел. Так как фирма частная, я предложил рассмотреть вариант независимого профсоюза и передал их контакты владельцу фирмы. В итоге никакого профсоюза нет, фирма работает как и работала», — сообщил работник еще одной компании.

А что по закону?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Частники проигнорировали требование Лукашенко по создаю профсоюзов В Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации.

В частных компаниях до конца года должны создать профсоюзные организации, заявил10 ноября на встрече с главой Федерации профсоюзов. При этом он пригрозил ликвидацией тем частным компаниям, которые не создадут профсоюзы.Нам удалось пообщаться с несколькими десятками частных компаний, большинство из них не намерено создавать профсоюзы. На некоторых из них рассказали, что к ним обращались из отраслевых профсоюзов (как по телефону и через письма, так и приходили лично) с предложением создать «ячейку», но никто из руководства и работников не захотел. Причем речь о компаниях, в которых работает как несколько десятков человек, так и несколько сотен.При этом некоторые частники все же создали профсоюз после ноябрьского заявления Лукашенко. В отдельных случаях — формально, с минимальным числом работников в профсоюзе. «У нас предприятие частное на 400 человек. Подали документы на создание „ячейки“ из 5 человек. На предприятии об этом не объявляли и не собираемся. Просто тихо сделали. Актив — лояльные предприятию люди», — рассказали в одной из частных компаний, которая занята производством. Причем профсоюз решили создать «после настойчивых просьб представителей профсоюза». «Причем сами „деятели“ не захотели приезжать на предприятие и толкать речи. Прямо заявили, что это пустое дело», — сказал представитель компании.В Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации (в феврале Лукашенко говорил, что его могут ввести, но это не было сделано). К тому же профсоюз — это добровольная общественная организация, и если кого-либо из работников заставляют вступить в него (как на государственном, так и на частном предприятии), то это является нарушением трудового законодательства.Если наниматель вынуждает вступить в профсоюз, то об этом можно сообщить в департамент госинспекции труда при Минтруда. О подобных случаях также можно рассказать СМИ, чтобы привлечь внимание к проблеме.При этом не исключено, что в Беларуси подготовят изменения по профсоюзам. О подобных планах некоторым частным компаниям, с представителями которых нам удалось пообщаться, рассказали члены отраслевых профсоюзов.