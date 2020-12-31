Источник материала: Хартия'97

Названа отличная альтернатива шампанскому для тех, кому нельзя пить алкоголь 31.12.2020, 12:19

Есть много вкусных безалкогольных напитков.

Если вы беременны, кормите грудью или просто решили провести Новый год без алкоголя, это не повод пить на празднике сок из пакета. Есть много вкусных безалкогольных напитков, которые станут отличной альтернативой традиционному шампанскому, пишет сайт rebenok.by .

Безалкогольный глинтвейн

Хитом осенне-зимней поры, конечно, является глинтвейн. Потому и на Новый год можно побаловать себя этим уютным напитком. И он необязательно должен быть алкогольным. Есть множество рецептов глинтвейна на основе сока, например, такой.

Ингредиенты:

— 1 л. вишневого сока;

— 1 стакан сока апельсина или грейпфрута (лучше свежевыжатого);

— 1-2 палочки корицы;

— 2-3 штуки гвоздики;

— 1 гр. натертого свежего имбиря;

— 1-3 ст. л. меда.

Налить сок в эмалированную кастрюлю. Нагреть смесь на медленном огне. Положить специи и мед. Держать на огне 10-15 минут, все время помешивая. Дать горячему напитку настояться 10-20 минут.

Вместо вишневого сока можно использовать гранатовый или виноградный, а также чай каркаде.





Ягодный глинтвейн

Ингредиенты:

— 1 л. воды;

— 100 гр. сиропа топинамбура;

— 100 гр. клюквы;

— 50 гр. брусники (можно только клюкву);

— палочка корицы;

— 6 бутонов гвоздики;

— 4-5 коробочек кардамона;

— 3 маленьких кружочка имбиря;

— 1-2 звездочки бадьяна (можно без);

— цедра мандарина или апельсина;

— 1 мандарин или 1/2 апельсина.

Ягоды разморозить и измельчить блендером в пюре. Залить водой и сиропом топинамбура. Добавить специи, цедру и нарезанный кружочками мандарин или апельсин. Когда будете срезать цедру, старайтесь снимать только самую крайнюю, оранжевую часть, не затрагивая белую, поскольку она дает горечь. Доведите напиток до кипения и выключите плиту. Дайте настояться 30-60 минут. Процедите напиток через ситечко, украсьте ягодами и дольками мандарина.





Безалкогольный пунш

Ингредиенты:

— 1 л. воды;

— 3 пакетика фруктового чая;

— 500 мл. яблочного сока;

— 250 мл. апельсинового сока;

— 3 ст. л. сахара;

— 6-8 штук гвоздики;

— 1 ч. л. корицы.

Вскипятить воду с чаем. Добавить туда все ингредиенты, размешать и дать настояться в течение 5-10 минут.





Клюквенный пунш

Ингредиенты:

— 100 гр. клюквы;

— 100 мл. клюквенного сока;

— 50 мл. апельсинового сока;

— 500 мл. яблочного сока;

— сок одного лайма;

— специи по вкусу: корица, имбирь, гвоздика, бадьян, кардамон, немного перца.

Смешать все виды соков. Разогреть на медленном огне, не доводя до кипения. Снять с огня, когда начнут появляться первые пузырьки. Положить на дно стакана ломтики цитрусовых и клюкву. Залить теплым соком.





Имбирно-медовый сбитень

Ингредиенты:

— 500 мл. воды;

— половина лимона;

— 3 ст. л. меда;

— 1/2 ч. л. мяты или несколько листочков свежей;

— 1/3 ч. л. имбиря;

— гвоздика, корица.

Натереть цедру и выжать сок лимона. Воду довести до кипения и снять с огня. Добавить пряности, сок, цедру и мед. Перемешать, накрыть крышкой и дать настояться в течение 30 минут. Процедить.





Сидр с корицей

Ингредиенты:

— 2 литра яблочного сока (желательно свежевыжатого);

— 1 апельсин;

— 1 груша;

— 1 лимон;

— палочка корицы;

— кусочек имбиря;

— немного гвоздики.

Разогреть яблочный сок на среднем огне и довести до кипения. Нарезать на тонкие ломтики фрукты и положить в кипящий яблочный сок. Натереть имбирь и добавить его с остальными специями в сидр. Варить напиток 5-10 минут, затем выключить огонь и подержать напиток под крышкой около часа. После этгоразлить по кружкам, украсить напиток корицей, а стенки бокалов сахаром.





Безалкогольное шампанское

Ингредиенты:

— 1/2 лайма и лимона;

— 2 ч. л. меда;

— 1-1,5 л. сильногазированной воды;

— пучок мяты.

В двухлитровый сосуд опустить нарезанные на дольки лимон и лайм, мед и пучок мяты. Все это залить сильногазированной водой, немного перемешать и плотно закрыть, чтобы газы не испарились. Дать настояться.

Вот еще один рецепт безалкогольного шампанского:

Ингредиенты:

— 500 гр. винограда;

— 1 грейпфрут или апельсин;

— 200 мл. сильногазированной воды.

Выжать сок из винограда и грейпфрута при помощи шнековой соковыжималки. При необходимости процедить через сито от лишней мякоти. Перед подачей соединить с минеральной водой. Для украшения можно смазать ободок бокала соком грейпфрута и окунуть в сахар.





Безалкогольная сангрия

Ингредиенты:

— 1 л. виноградного сока (лучше натурального);

— 0,5 л. минеральной воды;

— 2 лимона;

— 1 грейпфрут;

— 2 апельсина.

Из апельсина и лимона выжать сок. Оставшиеся фрукты порезать кусочками. Переложить в графин фрукты, добавить сок. Поставить в холодильник на 1-2 часа. Перед подачей положить лед и влить минеральную воду.





Пина Колада

Ингредиенты:

— 2/3 стакана кокосового молока;

— 1/3 стакана ананаса;

— банан по вкусу.

Все ингредиенты отправить в блендер. Смешать до однородной массы и залить в бокал. Добавить лед и украсить долькой ананаса.





Мохито

Ингредиенты:

— 10 гр. свежей мяты;

— ½ лайма;

— 150 мл. спрайта;

— 8 кусков льда;

— 1 ч. л. тростникового сахара.

Нарезать лайм и положить в бокал. Добавить мяту, тростниковый сахар и размять. Добавить ледяную крошку, переложить смесь в шейкер и взбить. Переложить в бокал и залить спрайтом. Украсить коктейль листиком мяты и лаймом.





Есть еще огуречный вариант коктейля «Мохито».

Ингредиенты:

— 1 л. газированной несладкой воды;

— 6 небольших огурцов;

— 1 лимон;

— 75 гр. сахара;

— листочки мяты.

Оставить для украшения 3 кружочка огурца, 2 дольки лайма и веточку мяты. На дно бокала положить нарезанный на дольки лайм, затем нарезанный кружочками огурец, а сверху — листья мяты с одной веточки. Засыпать сахаром. Тщательно размять и засыпать льдом, добавить воду. Сверху положить кружок огурца, дольку лайма и листья со второй веточки мяты (кроме верхушки). Украсить напиток долькой лайма, двумя кружочками огурца и верхушкой мяты.





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