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Минфин: за год наш госдолг вырос на четверть
Источник материала: Onliner
Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря составил 56,3 млрд рублей,
По данным ведомства, внешний долг составил $18,2 млрд, увеличившись с начала года на $1 млрд (5,9%) с учетом курсовых разниц. В январе — ноябре привлекались внешние займы на сумму, эквивалентную $2,596,4 млрд. В том числе:
На погашение внешнего госдолга в январе — ноябре потрачено $1,468 млн.
Внутренний госдолг на 1 декабря составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд рублей (7,4%).
Также, по данным Минфина, в январе — ноябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $307,2 млн и 300,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $854,6 млн и 173,5 млн рублей.
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Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря составил 56,3 млрд рублей, информирует Министерство финансов. Это на 11,5 млрд (25,6%) больше, чем в начале...
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