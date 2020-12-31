Минфин: за год наш госдолг вырос на четверть

Источник материала: Onliner

Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря составил 56,3 млрд рублей, информирует Министерство финансов. Это на 11,5 млрд (25,6%) больше, чем в начале года.

По данным ведомства, внешний долг составил $18,2 млрд, увеличившись с начала года на $1 млрд (5,9%) с учетом курсовых разниц. В январе — ноябре привлекались внешние займы на сумму, эквивалентную $2,596,4 млрд. В том числе:

$1,391,5 млрд — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках;

$541,0 млн — правительства и банков РФ;

$0,5 млрд — Евразийского фонда стабилизации и развития;

$91,9 млн — Экспортно-импортного банка Китая;

$62,5 млн — Международного банка реконструкции и развития;

$9,5 млн — Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.

На погашение внешнего госдолга в январе — ноябре потрачено $1,468 млн.

Внутренний госдолг на 1 декабря составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,6 млрд рублей (7,4%).

Также, по данным Минфина, в январе — ноябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $307,2 млн и 300,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $854,6 млн и 173,5 млн рублей.