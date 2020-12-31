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Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос

31.12.2020 12:31 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Экспериментировать с собственным образом — сложное занятие. Обычно люди выбирают какой-то один, а затем живут с ним сколь угодно долго. Сделать шаг в сторону непросто, хотя в некоторых случаях это однозначно пойдет на пользу. Нужно не только подготовиться к этому внутренне, но еще и найти специалиста, который поможет найти новый и, главное, подходящий образ.

Стилист Кристина Кацабина из Москвы показала, как меняются девушки, решившиеся на достаточно кардинальные изменения. На работы Кристины обратил внимание ресурс Boredpanda.

Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Специализация Кристины — именно короткие стрижки. Другими она, судя по всему, не занимается
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Считается, что одна из самых дорогих стрижек в современной истории стоила $16 тыс. Столько заплатила миллионерша Беверли Латео. Будучи на отдыхе в Италии, она вызвала из Лондона именитого мастера. Ему оплатили перелет, лимузин, проживание и, собственно, стрижку
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
А вот Дэвид Бекхэм якобы тратит на свою шевелюру по $6 тыс.
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Женские прически менялись со временем, однако длинные волосы считались неотъемлемым атрибутом
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Человеческие волосы очень крепкие — примерно на уровне алюминия, но также чрезвычайно эластичные
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Волосы растут на протяжении всей жизни, есть примеры двухметровых кос
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Красить волосы начали еще в стародавние времена. Для этого использовались природные материалы
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Говорят, кудрявые стремятся распрямить волосы, а люди с прямыми волосами хотят, чтобы они вились
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
То и дело возникают споры о том, кто привлекательнее — брюнетки или блондинки (почему-то о других цветах спорят реже). Ответ прост: от цвета волос привлекательность не зависит. Вопрос в местных культурных особенностях и модных течениях
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Кстати, заколки-кансаси, которые использовали в Японии, могли применяться как оружие
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
В разные эпохи было модным то закрывать лоб, то открывать его
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
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Экспериментировать с собственным образом — сложное занятие. Обычно люди выбирают какой-то один, а затем живут с ним сколь угодно долго. Сделать шаг в сторону...
 
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