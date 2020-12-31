Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос

Источник материала: Onliner

Экспериментировать с собственным образом — сложное занятие. Обычно люди выбирают какой-то один, а затем живут с ним сколь угодно долго. Сделать шаг в сторону непросто, хотя в некоторых случаях это однозначно пойдет на пользу. Нужно не только подготовиться к этому внутренне, но еще и найти специалиста, который поможет найти новый и, главное, подходящий образ.

Стилист Кристина Кацабина из Москвы показала , как меняются девушки, решившиеся на достаточно кардинальные изменения. На работы Кристины обратил внимание ресурс Boredpanda.



Специализация Кристины — именно короткие стрижки. Другими она, судя по всему, не занимается



Считается, что одна из самых дорогих стрижек в современной истории стоила $16 тыс. Столько заплатила миллионерша Беверли Латео. Будучи на отдыхе в Италии, она вызвала из Лондона именитого мастера. Ему оплатили перелет, лимузин, проживание и, собственно, стрижку



А вот Дэвид Бекхэм якобы тратит на свою шевелюру по $6 тыс.



Женские прически менялись со временем, однако длинные волосы считались неотъемлемым атрибутом



Человеческие волосы очень крепкие — примерно на уровне алюминия, но также чрезвычайно эластичные



Волосы растут на протяжении всей жизни, есть примеры двухметровых кос



Красить волосы начали еще в стародавние времена. Для этого использовались природные материалы



Говорят, кудрявые стремятся распрямить волосы, а люди с прямыми волосами хотят, чтобы они вились



То и дело возникают споры о том, кто привлекательнее — брюнетки или блондинки (почему-то о других цветах спорят реже). Ответ прост: от цвета волос привлекательность не зависит. Вопрос в местных культурных особенностях и модных течениях



Кстати, заколки-кансаси, которые использовали в Японии, могли применяться как оружие



В разные эпохи было модным то закрывать лоб, то открывать его















