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Было — стало. Стилист показал девушек, лишившихся длинных волос
Источник материала: Onliner
Экспериментировать с собственным образом — сложное занятие. Обычно люди выбирают какой-то один, а затем живут с ним сколь угодно долго. Сделать шаг в сторону непросто, хотя в некоторых случаях это однозначно пойдет на пользу. Нужно не только подготовиться к этому внутренне, но еще и найти специалиста, который поможет найти новый и, главное, подходящий образ.
Стилист Кристина Кацабина из Москвы
Специализация Кристины — именно короткие стрижки. Другими она, судя по всему, не занимается
Считается, что одна из самых дорогих стрижек в современной истории стоила $16 тыс. Столько заплатила миллионерша Беверли Латео. Будучи на отдыхе в Италии, она вызвала из Лондона именитого мастера. Ему оплатили перелет, лимузин, проживание и, собственно, стрижку
А вот Дэвид Бекхэм якобы тратит на свою шевелюру по $6 тыс.
Женские прически менялись со временем, однако длинные волосы считались неотъемлемым атрибутом
Человеческие волосы очень крепкие — примерно на уровне алюминия, но также чрезвычайно эластичные
Волосы растут на протяжении всей жизни, есть примеры двухметровых кос
Красить волосы начали еще в стародавние времена. Для этого использовались природные материалы
Говорят, кудрявые стремятся распрямить волосы, а люди с прямыми волосами хотят, чтобы они вились
То и дело возникают споры о том, кто привлекательнее — брюнетки или блондинки (почему-то о других цветах спорят реже). Ответ прост: от цвета волос привлекательность не зависит. Вопрос в местных культурных особенностях и модных течениях
Кстати, заколки-кансаси, которые использовали в Японии, могли применяться как оружие
В разные эпохи было модным то закрывать лоб, то открывать его
вертикальный 2-в-1, пылесборник: контейнер, мощность всасывания: 115 Вт, регулировка мощности, турбощетка
с контейнером, пылесборник: контейнер, потребление: 1800 Вт, труба: сталь, регулировка мощности на корпусе, шум 81 дБ
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Экспериментировать с собственным образом — сложное занятие. Обычно люди выбирают какой-то один, а затем живут с ним сколь угодно долго. Сделать шаг в сторону...
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