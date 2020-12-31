Новый год за решеткой проведут 169 политзаключенных. Правозащитники подвели итоги декабря

Источник материала: Onliner

Сегодня лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» подвел итоги месяца. Согласно отчету правозащитников, в местах заключения сейчас находятся 169 политзаключенных. Общее количество человек, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и постизбирательный период, составило более 900 человек.

Приводим некоторые итоги из отчета «Вясны»:

общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца, составило не менее 750 человек. По данным правозащитного центра, в декабре были рассмотрены не менее 700 административных дел; из них известно о наложенных на 200 человек штрафах в сумме 5510 базовых величин — это составляет около 150 тысяч белорусских рублей; 481 человек 486 раз были подвергнуты административному аресту — в сумме на 6918 суток;

органами прокуратуры и Следственным комитетом так и не было возбуждено ни одного уголовного дела в отношении силовиков. Правозащитники продолжают фиксировать многочисленные факты жесткого обращения в отношении задержанных участников мирных собраний;

продолжается преследование независимых журналистов и блогеров, в том числе по обвинению в диффамации должностных лиц, включая президента;

так и не были возбуждены уголовные дела и не проведено расследования по фактам гибели как минимум трех участников протестов — Геннадия Шутова, Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, а также по факту смерти Александра Вихора;

в целом «Вясна» отмечает продолжение усиления репрессий и еще большее усугубление кризиса прав человека в стране.