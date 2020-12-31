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Новый год за решеткой проведут 169 политзаключенных. Правозащитники подвели итоги декабря
Источник материала: Onliner
Сегодня лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна»
Приводим некоторые итоги из отчета «Вясны»:
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Сегодня лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна» подвел итоги месяца. Согласно отчету правозащитников, в местах заключения сейчас находятся 169...
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