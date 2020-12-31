169 политзаключенных и ни одного уголовного дела против силовиков. Итоги года, о которых не стоит забывать

Источник материала: KYKY

2020-й однозначно войдет в историю Беларуси. В том числе, как год, во время которого в стране появилось рекордное количество политических заключенных. 169 человек – которых закрыли по надуманным причинам – будут встречать Новый год в камерах. Об этом и не только в итогах года от правозащитной организации «Весна».

«В местах несвободы находятся 169 политзаключенных, их количество продолжает увеличиваться. Общее количество граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и пост-избирательный период, составило более 900 человек, при этом «Весне» известны фамилии 634 фигурантов.

«Власти» продолжали практику насильственных прекращений мирных демонстраций протеста и применения насилия в отношении их участников. Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца составило не менее 750 человек. По данным «Весны», в декабре были рассмотрены не менее 700 административных дел. Из них известно о наложенных на 200 человек штрафах в сумме 5 510 базовых величин – это составляет около 150 тысяч белорусских рублей; 481 человек 486 раз были подвергнуты административному аресту – в сумме на 6 918 суток.

Органами прокуратуры и СК так и не было возбуждено ни одного уголовного дела по фактам системных и массовых пыток задержанных граждан в период с 9 по 12 августа 2020 г. Правозащитники продолжают фиксировать многочисленные факты пыток и жесткого обращения в отношении задержанных участников мирных собраний.

Продолжается преследование независимых журналистов и блогеров, в том числе по обвинению в диффамации должностных лиц, включая президента.

Так и не были возбуждены уголовные дела и не проведено расследования по фактам гибели как минимум трёх участников протестов – Геннадия Шутова, Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, а также смерти Александра Вихора.

Репрессиям подвергаются журналисты, блогеры и журналистские сообщества.

Уголовное преследование граждан остается одним из основных видов репрессий, применяемых властями Беларуси в период выборов и в пост-избирательный период».