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Новогоднее поздравление «Про бизнес»
31.12.2020 12:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Дорогие друзья!
2020 год стал годом испытаний для наших бизнесов, для многих из нас.
Такого трудного года не помнят даже те, кто в бизнесе еще с 1990-х. Но уходящий 2020 показал, что предпринимательство — это трава, которая пробивается сквозь любой асфальт.
Благодаря вызовам многие бизнесы стали еще сильнее: улучшили бизнес-модель, повысили эффективность процессов, начали серьезно заниматься риск-менеджментом, нашли новых клиентов, новые рынки, укрепили командный дух.
Мы знаем: многие компании в этом году не только выживали, но и создавали основу для роста и развития в 2021 году.
Хотим пожелать вам в новом году неиссякаемой предпринимательской энергии, оптимизма, попутного ветра и новых побед!
Сердечно благодарим всех наших читателей, подписчиков, участников конференций и Клуба Про бизнес, наших дорогих рекламодателей, наших партнеров, авторов, подрядчиков! Благодаря вам мы смогли преодолеть вызовы этого года, сохранить бизнес-комьюнити и предпринимательский драйв. Мы вступаем в 2021 год с оптимизмом и пониманием, как дальше развивать и усиливать «Про бизнес». Вместе с вами.
С Новым годом, дорогие друзья! Пусть все получится!
Виталий Волянюк и команда «Про бизнес»
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Дорогие друзья!
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