Новогоднее поздравление «Про бизнес»

Источник материала: ProBusiness



Фото probusiness.io

Дорогие друзья!

2020 год стал годом испытаний для наших бизнесов, для многих из нас.

Такого трудного года не помнят даже те, кто в бизнесе еще с 1990-х. Но уходящий 2020 показал, что предпринимательство — это трава, которая пробивается сквозь любой асфальт.

Благодаря вызовам многие бизнесы стали еще сильнее: улучшили бизнес-модель, повысили эффективность процессов, начали серьезно заниматься риск-менеджментом, нашли новых клиентов, новые рынки, укрепили командный дух.

Мы знаем: многие компании в этом году не только выживали, но и создавали основу для роста и развития в 2021 году.

Хотим пожелать вам в новом году неиссякаемой предпринимательской энергии, оптимизма, попутного ветра и новых побед!

Сердечно благодарим всех наших читателей, подписчиков, участников конференций и Клуба Про бизнес, наших дорогих рекламодателей, наших партнеров, авторов, подрядчиков! Благодаря вам мы смогли преодолеть вызовы этого года, сохранить бизнес-комьюнити и предпринимательский драйв. Мы вступаем в 2021 год с оптимизмом и пониманием, как дальше развивать и усиливать «Про бизнес». Вместе с вами.

С Новым годом, дорогие друзья! Пусть все получится!

Виталий Волянюк и команда «Про бизнес»