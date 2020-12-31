Суд Московского района Минска не удовлетворил жалобу Александра Пыльченко на лишение его адвокатской лицензии

Суд Московского района Минска не удовлетворил жалобу Александра Пыльченко на решение Министерства юстиции о прекращении его адвокатской лицензии, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лаевский.





Основное заседание длилось два дня — 23 и 24 декабря, процесс вела судья Инна Яловая.

Минюст 16 октября лишил Пыльченко лицензии на основании данного им юридического комментария порталу TUT.by 14 августа, в котором содержится рассказ адвоката о полномочиях, правах и обязанностях государственных органов, в том числе Генпрокуратуры.

26 ноября на предварительном заседании по рассмотрению жалобы Пыльченко на решение Минюста суд обязал министерство представить письменные объяснения, в которых будет изложено обоснование обжалуемого решения и позиция по жалобе, а также истребовал у Минюста заявление Пыльченко о допуске адвокатов на заседание Квалификационной комиссии, которое было подано 15 октября перед заседанием комиссии и в удовлетворении которого было отказано.

На заседании 23 декабря представители Минюста в качестве объяснений принятого решения представили четыре фразы Пыльченко, в которых он якобы проявил некомпетентность, сообщил недостоверную информацию, чем ввел общественность в заблуждение. Также Минюст посчитал, что некоторые высказывания Пыльченко «фактически призывают к противоправным действиям». Изложенные претензии министерства обусловили оценку интервью Пыльченко как действия, дискредитирующего звание адвоката и адвокатуру.

Защита считает решение Минюста необоснованным и неправомерным, поскольку в нем не приведены основания и факты, подтверждающие совершение Пыльченко проступка, не совместимого со званием адвоката. Также адвокаты заявили, что заключение Квалификационной комиссии и решение Министерства юстиции не содержит конкретных высказываний, которые были оценены как некомпетентные, и не указано, по каким признакам им дана такая оценка. При этом анализ интервью Пыльченко свидетельствует о том, что все его высказывания соответствуют законодательству.

Свою оценку происходящего дал юрист правозащитного центра «Весна» Алексей Лойко. По его мнению, лишение лицензии Пыльченко имеет непосредственную связь с осуществлением им защиты политзаключенных Марии Колесниковой и Виктора Бабарико. «Такое решение, как это выяснилось в судебном заседании, инициировал единолично замминистра юстиции, перечеркнув тридцатилетнюю карьеру профессионала, на которого за все время деятельности не было подано ни одной жалобы от клиентов. На этой стадии правового дефолта власти пытаются заставить замолчать тех, для кого идеалы права и ценность прав человека значат гораздо больше, чем слова. Важно отметить, что комментарий Александра Пыльченко, за который его и лишили лицензии, давался на фоне повсеместных фальсификаций выборов президента и массовых пыток участников акций протеста против результатов этих выборов, прошедших в режиме спецоперации. Такого Беларусь еще не видела в своей истории», — цитирует юриста правозащитный сайт spring96.org.

Лойко отметил, что в деле о лишении лицензии адвоката Пыльченко сошлись ряд острых проблем, отражающих контекст, в котором оказалась Беларусь в 2020 году: «подавление государством свободы выражения мнения; отсутствие независимого института адвокатуры, из-за чего адвокатская корпорация фактически зависит от решений органов исполнительной власти в лице Минюста; вопиющая произвольность самого решения, в котором не приведены доводы и основания, по которым комментарий в СМИ опытнейшего адвоката признан некомпетентным, к тому же дискредитирующим адвокатуру».

Александр Пыльченко — один из адвокатов экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, а также члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране и координатора штаба Бабарико Марии Колесниковой. Оба подзащитных 9 октября написали в Минюст обращения, в которых отметили, что расценивают намерение лишить их адвоката лицензии как нарушение права на защиту и давление на них.

С апреля 2010-го по март 2012 года Пыльченко занимал пост председателя Минской городской коллегии адвокатов. Он также входил в состав Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности.