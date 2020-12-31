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Колесникова поздравила белорусов с Новым годом

31.12.2020 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Находящаяся в заключении член Координационного совета Мария Колесникова передала белорусам свои новогодние поздравления.

Колесникова поздравила белорусов с Новым годом

Мария Колесникова в своем поздравлении призывает белорусов к единству. «Общайтесь, обсуждайте, принимайте решения, действуйте. Мы должны быть инициативными, а у государства не должно быть монополии на общественную и политическую жизнь. Преодолевайте свой страх, на одном из этапов вы вдруг поймете, что больше вас ничем не напугать, а это дает свободу. И помните, что путь любви, уважения и добра — это наш единственный путь, по которому мы придем к победе», — цитирует письмо Колесниковой телеграм-канал штаба Бабарико.

Мария отмечает, что в новогоднюю ночь в тюрьме у нее «не будет шампанского, объятий друзей и улыбок родных». «Но это стоит того, чтобы через год в эту ночь мы вышли на улицы свободными, счастливыми, полными уверенности в светлом будущем нас и нашей любимой страны. Мы не просто вели себя хорошо в этом году, мы были такими смелыми и честными молодцами, что Дед Мороз не может не исполнить наше желание. Люблю вас и верю вам, невероятные! С Новым годом и вы знаете, что делать!», — пишет Колесникова.

Бывший банкир Виктор Бабарико, который оставил должность руководителя «Белгазпромбанка» ради участия в президентской кампании, считался главным соперников Лукашенко на выборах. Его задержали 18 июня вместе с сыном Эдуардом по обвинению в экономических преступлениях. Бабарико обвиняется по трем статьям УК: легализация средств, полученных преступным путем; уклонение от уплаты сумм налогов, сборов; дача взятки.

Мария Колесникова находится под стражей с 7 сентября. Вначале ей предъявили обвинение в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет». В декабре Генпрокуратура возбудила уголовные дела в отношении ряда членов Координационного совет, созданного по инициативе Светланы Тихановской. Теперь Колесникова обвиняется по еще одной статье УК — «создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием».

И Бабарико, и Колесникова признаны политическими заключенными.

 
 
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Находящаяся в заключении член Координационного совета Мария Колесникова передала белорусам свои новогодние поздравления.
 
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